Симонян посетил открытие нового стадиона в Будапеште и нанес символический удар
20:03
Первый вице-президент РФС Никита Симонян посетил открытие стадиона «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Он нанес первый символический удар в матче открытия стадиона между Венгрией и Уругваем (1:2).
93-летний Симонян дружил с великим венгерским футболистом Ференцем Пушкашем. Арена следующим летом будет принимать матчи чемпионата Европы-2020.
В Будапеште открылся «Ференц Пушкаш», который следующим летом примет матчи #EURO2020.— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 17, 2019
Символический удар по мячу в матче нанес Никита Симонян, который дружил с великим венгерским форвадом.
В первом матче хозяева уступили Уругваю со счетом 1:2. pic.twitter.com/ZCIf3S6qcF
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