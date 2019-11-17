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Симонян посетил открытие нового стадиона в Будапеште и нанес символический удар

20:03

Первый вице-президент РФС Никита Симонян посетил открытие стадиона «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Он нанес первый символический удар в матче открытия стадиона между Венгрией и Уругваем (1:2).

93-летний Симонян дружил с великим венгерским футболистом Ференцем Пушкашем. Арена следующим летом будет принимать матчи чемпионата Европы-2020.

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