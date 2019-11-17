Симонян посетил открытие нового стадиона в Будапеште и нанес символический удар

В Будапеште открылся «Ференц Пушкаш», который следующим летом примет матчи #EURO2020.



Символический удар по мячу в матче нанес Никита Симонян, который дружил с великим венгерским форвадом.



В первом матче хозяева уступили Уругваю со счетом 1:2. pic.twitter.com/ZCIf3S6qcF