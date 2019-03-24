Сергей Прядкин: "Качество футбола сборной России нам всем понравилось"

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал победу России над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Он остался доволен качеством игры россиян.

- Хорошо сыграли, молодцы, - цитирует ТАСС Прядкина. - Победили за счет того, что мобилизовались, несмотря на тот результат, который команда Казахстана показала в матче с шотландцами (3:0). Возможно, та победа даже сыграла на результат. Качество футбола нам всем очень понравилось, в том числе и нашим казахстанским коллегам.

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