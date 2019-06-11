Себастьян Ларссон отметил, что Испания стала играть сильнее после перового гола

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон - о матче со сборной Испании (0:3) в отборочном турнире Евро-2020.

- Сложно думать сейчас о чем-то другом, кроме результата, который нас расстраивает, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - После голов с пенальти мы понимали, что нам будет сложно. Мы хорошо сыграли в обороне в первом тайме и на протяжении большей части второй половины. После первого гола соперник успокоился и стал играть сильнее. Я пытался перекрыть направление, и мяч определенно попал мне в руку. Моя рука была поднята, и я только наделся, что судья не свистнет, потому что это было слишком близко. Но я не могу жаловаться.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира