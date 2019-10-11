Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал понять, что задачей команды является победа на чемпионате Европы-2020. Итальянцы одержали шесть побед в шести играх и занимают первое место в группе J.

— Мы должны выйти на Евро, даже если будет непросто, — цитирует Football Italia Манчини. — Когда я возглавлял сборную, я не знал, что будет через 15 месяцев. Было очень важно поскорее привить победный стиль и узнать игроков.

Против Греции будет непросто. Они поменяли тренера, состав и многих игроков. Посмотрим, как они будут играть, но для нас тактика не изменится. Наш стиль ясен, будем играть на победу.

Для нас главной целью остается победа на чемпионате Европы, который Италия выигрывала более 50 лет назад.