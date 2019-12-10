Перед Евро-2020 Россия сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Российский футбольный союз (РФС) окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России в преддверии Чемпионата Европы. Турнир пройдет летом 2020 года в 12 европейский городах, включая Санкт-Петербург.

В марте подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде. 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта — с Молдавией.

Также в рамках заключительного этапа подготовки к Евро-2020 у сборной России запланированы еще две встречи. 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее.

Напомним, что по итогам жеребьевки, состоявшейся 30 ноября в Бухаресте, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).

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