Патрик Клайверт: «Куман в «Барселоне»? Пока у нее есть один тренер, не хочу говорить о других»

Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клайверт отказался обсуждать перспективы соотечественника Роналда Кумана в каталонском клубе. На данный момент «Барсу» возглавляет Эрнесто Вальверде, но главный тренер сборной Голландии может сменить его после Евро-2020.

— Куман в «Барселоне»? Не знаю. Не хочу проявлять неуважение к Вальверде и не хочу говорить о других тренерах, пока один возглавляет команду, — цитирует AS Клайверта. — Куман — очень хороший тренер, он хорошо справляется в сборной Голландии.