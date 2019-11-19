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Патрик Клайверт: «Куман в «Барселоне»? Пока у нее есть один тренер, не хочу говорить о других»

20:15
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Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клайверт отказался обсуждать перспективы соотечественника Роналда Кумана в каталонском клубе. На данный момент «Барсу» возглавляет Эрнесто Вальверде, но главный тренер сборной Голландии может сменить его после Евро-2020.

— Куман в «Барселоне»? Не знаю. Не хочу проявлять неуважение к Вальверде и не хочу говорить о других тренерах, пока один возглавляет команду, — цитирует AS Клайверта. — Куман — очень хороший тренер, он хорошо справляется в сборной Голландии.

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