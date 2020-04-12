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Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге поздравил с болельщиков с днем космонавтики

10:10
Юрий Гагарин.
Юрий Гагарин.

Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал поздравление с днем космонавтики. К записи прикреплено фото Юрия Гагарина с мячом.

— Ровно 59 лет назад человек впервые побывал в космосе. С праздником! — говорится в сообщении.

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

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