"Не назвал бы их топ-сборной". Зинченко – о Сербии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко уверен, что его национальную команду ждет непростой матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против сборной Сербии​ (7 июня), информирует официальный сайт ФФУ.

Ранее нападающий Сербии Лука Йович выразил мнение, что у сборной Украины нет звезд.

– Эта сборная может отобрать очки практически в любой команды. Сербы – темная лошадка. Я бы не назвал их топ-сборной, но это и не команда среднего уровня. Сербия подбор очень квалифицированных игроков, немало футболистов играет на высоком уровне. Будет очень непросто. Охарактеризую игру во Львове как своеобразный финал. И Украина, и Сербия – команды, которые являются первоочередными претендентами на поездку на Евро-2020. Насколько мне известно, ключевые игроки сербов здоровые, все – в строю. Что ж, тем интереснее будет, – приводит слова Зинченко пресс-служба ФФУ.

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