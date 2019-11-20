На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

После заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии.

При этом для сборной России уже известны два из трех соперников, с которыми ей предстоит сыграть в группе B. Ими станут Бельгия и Дания. Четвертой командой этого квартета, скорее всего, станет Финляндия или Уэльс.

Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).

Жеребьевка финального турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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