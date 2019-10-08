Мбаппе покинул расположение сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не примет участие в составе сборной Франции в отборочных матчах Евро-2020 с командами Исландии (11 октября) и Турции (14 октября). Игрок уже покинул расположение национальной сборной, сообщает L'Equipe.

Ранее «ПСЖ» обратился к Федерации футбола Франции с просьбой, чтобы нападающий пропустил ближайшие матчи сборной. Парижане обеспокоены состоянием своего лидера, у которого повреждено бедро.

В составе сборной Франции Мбаппе заменит нападающий «Боруссии» из Менхегладбаха Алассан Плеа.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира