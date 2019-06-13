Криушенко ушел из сборной Белоруссии

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

- Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу по ходу всего периода сотрудничества со сборной, - сказал Криушенко. - Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждёт светлое будущее.

- Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу, - заявил первый заместитель президента АБФФ Юрикй Вергейчик. - Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире Евро-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат, контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию.

Криушенко возглавил сборную Белоруссии в 2017 году. Под его руководством команда победила в группе 2 Лиги наций D и завоевала место в Лиге C. В отборе Евро-2020 белорусы проиграли четыре матча из четырех.