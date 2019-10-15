Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Криштиану Роналду: «Я не ищу рекорды, они сами находят меня»

07:36
Теги:

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Украиной (1:2) в отборочном турнире Евро-2020 прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру.

— Не каждый может достичь подобной цифры, — цитирует Роналду Goal. — Спасибо моим товарищам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем игроком, которым являюсь. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.

Сколько у меня рекордов? Не знаю. Должен поблагодарить тех, кто помог мне достичь этой отметки. Я не ищу рекорды, они сами находят меня. Без навязчивой идеи они приходят сами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир