Криштиану Роналду: «Я не ищу рекорды, они сами находят меня»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Украиной (1:2) в отборочном турнире Евро-2020 прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру.

— Не каждый может достичь подобной цифры, — цитирует Роналду Goal. — Спасибо моим товарищам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем игроком, которым являюсь. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.

Сколько у меня рекордов? Не знаю. Должен поблагодарить тех, кто помог мне достичь этой отметки. Я не ищу рекорды, они сами находят меня. Без навязчивой идеи они приходят сами.