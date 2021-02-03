УЕФА назвал Дзюбу и Мариу Фернандеса ключевыми игроками сборной России
Официальный сайт УЕФА в заметке, посвященной сборной России в преддверии Евро-2020, назвал ключевых игроков национальной команды. Ими, по мнению УЕФА, являются нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник ЦСКА Мариу Фернадес.
«На чемпионате мира-2018 он стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева. В свои 32 года футболист «Зенита» по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян», — говорится в заметке про Дзюбу.
Сборная России проведет ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии. Игры пройдут 24, 27 и 30 марта соответственно.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако перенесен на лето этого года из-за пандемии коронавируса. В групповой стадии турнира сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/0266-117cb5f4fca3-258e6bbd192f-1000--%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/
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