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Известный диджей Мартин Гаррикс исполнит официальную песню Евро-2020

19 октября 2019, 23:39

Звезда электронной музыки, популярный диджей и продюсер Мартин Гаррикс назван официальным музыкантом чемпионата Европы 2020 года, информирует официальный сайт УЕФА. Голландец напишет и исполнит главную песню предстоящего турнира.

Гаррикс представит песню весной 2020-го. Имя вокалиста не уточняется.

12 июня 2020 года в Риме (Италия) оба музыканта выступят на официальной церемонии открытия Евро-2020.

23-летний Гаррикс трижды признавался лучшим диджеем мира (2016, 2017 и 2018) по версии журнала DJ Magazine. 10 клипов музыканта насчитывают более 100 миллионов просмотров на Youtube.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/music/?utm_source=martingarrix&utm_medium=artist&utm_campaign=EURO-MUSIC-launch-MPRO&utm_content=cta

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