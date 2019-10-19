Известный диджей Мартин Гаррикс исполнит официальную песню Евро-2020

Звезда электронной музыки, популярный диджей и продюсер Мартин Гаррикс назван официальным музыкантом чемпионата Европы 2020 года, информирует официальный сайт УЕФА. Голландец напишет и исполнит главную песню предстоящего турнира.

Гаррикс представит песню весной 2020-го. Имя вокалиста не уточняется.

12 июня 2020 года в Риме (Италия) оба музыканта выступят на официальной церемонии открытия Евро-2020.

23-летний Гаррикс трижды признавался лучшим диджеем мира (2016, 2017 и 2018) по версии журнала DJ Magazine. 10 клипов музыканта насчитывают более 100 миллионов просмотров на Youtube.

«Когда тебе предлагают написать официальную песню #ЕВРО2020, это огромная честь» ???



Подробнее о Мартине Гарриксе, официальном музыканте ЕВРО ? https://t.co/Dt0BQAhUnb pic.twitter.com/zy2K4uNMen — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 19, 2019

Holy sh*t!!! Martin Garrix is the official music artist for UEFA Euro 2020!!! ??? pic.twitter.com/cEg3DVBVwo — ?EKA?? (@Incle_Babies) October 19, 2019

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