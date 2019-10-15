Израиль победил Латвию, Захави забил 11-й гол в отборочном турнире Евро-2020

Сборная Израиля на своем поле обыграла Латвию в отборочном матче Евро-2020 (3:1). У латвийцев мяч забил экс-игрок «Енисея» Владимир Камеш.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Мунас Даббур, еще один гол забил форвард Эран Захави — для лучшего бомбардира турнира этот мяч стал 11-м в отборе.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа G

Израиль — Латвия — 3:1 (3:1)

Голы: Даббур, 16 (1:0). Захави, 26 (2:0). Камеш, 40 (2:1). Даббур, 42 (3:1).

Израиль: Марсиано, Тавата (Менахем, 78), Даса, Эльхамед, Таа, Натхо, Захави, Саба (Элмкис, 76), Биттон, Глазер, Даббур (Вайссман, 84).

Латвия: Штейнборс, Ягодинский, Ошс, Черномордис, Тарасов, Камеш (Д.Икауниекс, 78), Савалниекс, Я.Икауниекс (Онтужанс, 86), Юрковскис, Кигурс (Лайзанс, 68), Гутковский.

Предупреждения: Ошс, 19. Глазер, 56. Я.Икауниекс, 64. Черномордис, 87.

Судья: Хантер (Северная Ирландия).

15 октября. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира