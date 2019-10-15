Израиль победил Латвию, Захави забил 11-й гол в отборочном турнире Евро-2020
Сборная Израиля на своем поле обыграла Латвию в отборочном матче Евро-2020 (3:1). У латвийцев мяч забил экс-игрок «Енисея» Владимир Камеш.
В составе хозяев дублем отметился нападающий Мунас Даббур, еще один гол забил форвард Эран Захави — для лучшего бомбардира турнира этот мяч стал 11-м в отборе.
Чемпионат Европы-2020
Отборочный турнир
Группа G
Израиль — Латвия — 3:1 (3:1)
Голы: Даббур, 16 (1:0). Захави, 26 (2:0). Камеш, 40 (2:1). Даббур, 42 (3:1).
Израиль: Марсиано, Тавата (Менахем, 78), Даса, Эльхамед, Таа, Натхо, Захави, Саба (Элмкис, 76), Биттон, Глазер, Даббур (Вайссман, 84).
Латвия: Штейнборс, Ягодинский, Ошс, Черномордис, Тарасов, Камеш (Д.Икауниекс, 78), Савалниекс, Я.Икауниекс (Онтужанс, 86), Юрковскис, Кигурс (Лайзанс, 68), Гутковский.
Предупреждения: Ошс, 19. Глазер, 56. Я.Икауниекс, 64. Черномордис, 87.
Судья: Хантер (Северная Ирландия).
15 октября. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира