Испания забила 7 мячей Мальте

Сборная Испании разгромила Мальту в матче отборочного турнира Евро-2020 (7:0). По голу забили Альваро Мората, Санрти Касорла, Пау Торрес, Пабло Сарабия, Дани Ольмо, Херард Морено и Хесус Навас.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа F

Испания — Мальта — 7:0 (2:0)

Голы: Мората, 23 (1:0). Касорла, 41 (2:0). Пау Торрес, 62 (3:0). Сарабия, 63 (4:0). Ольмо, 69 (5:0). Морено, 71 (6:0). Хесус Навас, 85 (7:0).

Испания: Пау Лопес, Хесус Навас, Альбиоль, Серхио Рамос (Пау Торрес, 60), Бернат, Тиагу Алькантара, Эрнандес, Касорла (Пако Алькасер, 53), Морено, Мората (Ольмо, 66), Сарабия.

Мальта: Бонелло, Карболан (Микаллеф, 33), Дж.Каруана, Аджус, З.Мускат, Пизани (Греч, 75), Пайбер, Велла, Р.Мускат (Т.Каруана, 63), Мбонг, Нвоко.

Судья: Кошшои (Венгрия).

15 ноября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира