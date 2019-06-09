Игорь Криушенко: "В матче с Германией поберег "края" перед игрой с Северной Ирландией"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко - о матче со сборной Германии (0:2) в отборочном турнире Евро-2020. Он отметил, что поберег некоторых игроков на следующий матч с Северной Ирландии.

- Наш план сработал. Конечно, единственный момент - пропустили первый гол из-за собственной ошибки. Соперник быстро доставил мяч в переднюю линию и сумел забить, - цитирует специалиста "Прессбол". - В общем, план работал по ходу игры. К сожалению, не реализовали моменты, которые у нас были. Понятно, их много в матче против Германии не будет. Чтобы противостоять подобному сопернику, нужно реализовать моменты. Не смогли этого сделать.

- Держали в уме игру против Северной Ирландии? Возможно, кого-то поберегли?

- Естественно. Поберег "края", чтобы они были свежими на игру против Северной Ирландии. Стратегически матч имеет большое значение.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира