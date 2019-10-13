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Хавбек «Лестера» покинул расположение сборной Англии из-за болезни и пошел в казино

09:49

Полузащитник «Лестера» и сборной Англии Джеймс Мэддисон, покинувший расположение национальной команды из-за болезни, был замечен в казино, информирует The Sun.

Как отмечается, он играл в покер именно в тот момент, когда Англия играла с Чехией (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020. При этом хавбек даже не смотрел матч, который мог бы стать для него дебютным в составе национальной команды.

Ожидается, что Мэддисон вернется в строй на следующей неделе.

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