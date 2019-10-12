Грузия и Ирландия сыграли вничью в отборе Евро-2020

Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (0:0). Грузинская команда с 5 очками занимает 4-е место в группе D, ирландцы с 12 баллами располагаются на 1-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа D

Грузия — Ирландия — 0:0

Грузия: Лория, Григалава, Кашия, Какабадзе, Табидзе, Канкава, Ананидзе, Окриашвили (Э.Лобжанидзе, 79), Казаишвили, Китейшвили (Абурджания, 90), Квилитая (Шенгелия, 73).

Ирландия: Рэндолф, Коулман, Даффи, Доэрти, Иган, Уилан, Макклин, Хендрик, Хурихэйн (Уильямс, 90+3), Коллинз (Конноли, 79), Робинсон (Браун, 73).

Предупреждения: Уилан, 65. Григалава, 88.

Судья: Гвида (Италия).

12 октября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира