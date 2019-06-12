Гризманн назвал Тони Паркера примером для многих спортсменов

Нападающий сборной Франции и поклонник баскетбола Антуан Гризманн после победы над Андоррой (4:0) в матче отбора к чемпионату Европы-2020 отметил успехи разыгрывающего защитника Тони Паркера​, который ранее объявил о завершении карьеры, сообщает L'Equipe.

Паркер провел 18 сезонов в НБА. Спортсмен ранее выступал за "Сан-Антонио"(2001-2018) и "Шарлотт". Является четырехкратным чемпионом лиги. Дважды признавался лучшим европейским игроком года (2007, 2013). В 2013-м стал чемпионом Европы в составе сборной Франции.

– Тони Паркер – отличный игрок, настоящий пример для любого спортсмена. Именно он повлиял на решение многих молодых ребят пойти в баскетбол. Думаю, что Тони на уровне Зидана и Платини для французов. Его успехи невероятны, – приводит слова Гризманна L'Equipe.

Тони Паркер завершил карьеру