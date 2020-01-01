Гол Влашича за сборную стал лучшим в Хорватии в 2019 году
1 января 2020, 23:34
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола в Хорватии в 2019 году, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Хавбек отличился в составе сборной Хорватии в матче отборочного турнира Евро-2020 против Словакии (3:1).
???? #Croatia Goal of the Year 2?0?1?9?— HNS (@HNS_CFF) January 1, 2020
? Nikola Vla?i? vs. Slovakia (16 November) ?#BeProud #Family #Vatreni? pic.twitter.com/lpIpnydcsJ
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