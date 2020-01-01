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Гол Влашича за сборную стал лучшим в Хорватии в 2019 году

1 января 2020, 23:34

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола в Хорватии в 2019 году, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

Хавбек отличился в составе сборной Хорватии в матче отборочного турнира Евро-2020 против Словакии (3:1).

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