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Германия — Голландия: Промес выйдет с первых минут

20:33
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Стали известны стартовые составы на отборочный матч Евро-2020 между командами Германии и Голландии. В составе голландцем на поле с первых минут выйдет нападающий «Аякса» Квинси Промес.

Германия: Нойер, Гинтнер, Та, Зюле, Киммих, Гнабри, Шульц, Кроос, Клостерманн, Ройс, Вернер.

Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вейналдум, де Рон, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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