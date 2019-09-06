Стали известны стартовые составы на отборочный матч Евро-2020 между командами Германии и Голландии. В составе голландцем на поле с первых минут выйдет нападающий «Аякса» Квинси Промес.

Германия: Нойер, Гинтнер, Та, Зюле, Киммих, Гнабри, Шульц, Кроос, Клостерманн, Ройс, Вернер.

Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вейналдум, де Рон, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира