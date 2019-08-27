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Джано вызван в сборную Грузию на отборочный матч к чемпионату Европы-2020

16:38
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Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии на осенние матчи, информирует официальный Twitter красно-белых.

5 сентября Грузия сыграет в товарищеском матче с Кореей. 8 сентября — проведет встречу с Данией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Игра пройдет в Тбилиси.

В текущем сезоне Джано принял участие в 8 матчах «Спартака» и отметился одной голевой передачей.

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