Джано вызван в сборную Грузию на отборочный матч к чемпионату Европы-2020

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии на осенние матчи, информирует официальный Twitter красно-белых.

5 сентября Грузия сыграет в товарищеском матче с Кореей. 8 сентября — проведет встречу с Данией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Игра пройдет в Тбилиси.

В текущем сезоне Джано принял участие в 8 матчах «Спартака» и отметился одной голевой передачей.