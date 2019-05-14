Что изменилось в игре Комличенко? Отвечает Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчами отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) отметил сдвиги в игре нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко​.

– Или он это прочитал, или ему об этом кто-то сообщил. Во-первых, это расширенный состав. Будет ли он в окончательном списке, или нет – не знаю. Голы – это хорошо для нападающего. Но нам нужна и игра. Мы знаем, на каком уровне играем мы, и что нужно от футболистов для соответствия этому уровню. Увидели в игре Комличенко определенные сдвиги. Пока решили внести его в расширенный список. Посмотрим, что будет дальше.

– А насколько вас удовлетворяет уровень чемпионата Чехии? Он все-таки ниже российского.

– Не обижайте, пожалуйста, чешскую лигу. У нас иногда нападающие за весь сезон на тренировках 27 голов не забивают. ЦСКА играл с "Викторией" (в групповом этапе Лиги чемпионов 2:2, 1:2. – Прим. "СЭ"), и мы увидели, как могут играть чешские клубы. Комличенко – наш футболист, который хорошо себя проявляет. Наша задача – обратить на него внимание. (Илья Андреев)

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