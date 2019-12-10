Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал программу контрольных матчей преддверии Чемпионата Европы.

В марте Россия дважды сыграет на выезде. 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта — с Молдовой. Также в рамках заключительного этапа подготовки к Евро-2020 у сборной России запланированы еще две встречи. 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию.

— Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком, — приводит пресс-служба РФС слова Черчесова. — После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с «Легией». Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на Чемпионат Европы.

Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС.

Напомним, что по итогам жеребьевки, состоявшейся 30 ноября в Бухаресте, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).

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