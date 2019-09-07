Cборная Белоруссии намерена пройти отбор на Евро-2020

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель после победы над командой Эстонии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал, какие задачи будут у его команды на матч с Уэльсом.

— Еще не обсуждали этот вопрос, но, как я вижу, дадим больше возможностей тем, кто не участвовал сегодня, — цитирует Pressball Мархеля. — Ротация обязательно будет, но еще есть время подумать.

У нас стоит задача сделать команду, которая смогла бы решить задачу выхода на ЧЕ-2020. Мы готовим команду к марту, для начала к поединку с грузинами. И в этой связи победа в Таллинне очень важна. Мы ее долго ждали, она нам сейчас была необходима, как никогда.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира