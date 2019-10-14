Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в концовке матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии. Форвард на 85-й минуте сделал счет 6:0. Для него этот мяч стал 28-м в составе сборной. По этому показателю Кейн вышел на 11-е место в истории национальной команды, сравнявшись со Стивом Блумером, который играл в конце XIX — начале XX века. Следующий мяч поднимет Кейна в десятку лидеров, а еще один — в шестерку.

Лучший бомбардир в истории сборной — Уэйн Руни, 53 гола.

Трансляция матча Болгария — Англия