Бельгия разгромила Шотландию, Кипр — Сан-Марино
Сборная Бельгии разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 — 4:0. В составе победителей отличились Ромелу Лукаку, Томас Вермален, Тоби Алдервейрелд и Кевин-де Брейне.
Бельгия лидирует в турнирной таблице группы I, , набрав 18 очков. Шотландия, в активе кооторой 6 очков, занимает пятое место.
В другом матче дня Кипр крупно обыграл Сан-Марино — 4:0.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа I
Сан-Марино — Кипр — 0:4 (0:2)
Голы: Кусулос, 2 (0:1). Папулис, 39 (0:2). Кусулос, 73 (0:3). Артиматас, 75 (0:4).
Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Ф.Витаиоли, Грандони, Д`Аддарио, Гасперони (Чеволи, 61), А.Голинуччи, Лунадеи, М.Витаиоли (Хирш, 61), Томассини (Нанни, 62), Берарди.
Кипр: Панаи, Н.Иоанну, Лаифис, Кусулос, Артиматас, Кириаку, Шполярич (М.Иоанну, 62), Кости, Сотириу, Папулис (Георгиу, 46), Питтас (Кастанос, 74).
Предупреждение: Ф.Витаиоли, 72.
Судья: Гриффит (Уэльс).
9 сентября. Серравалле. Стадион «Олимпийский».
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа I
Шотландия — Бельгия — 0:4 (0:3)
Голы: Лукаку, 9 (0:1). Фермален, 24 (0:2). Алдервейрелд, 32 (0:3). Де Брейне, 82 (0:4).
Шотландия: Маршалл, Малгрю, Купер, Робертсон, О`Доннел, Снодграсс, Макгрегор (Армстронг, 68), Маклин, Кристи (Макгинн, 86), Мактоминэй, Филлипс (Расселл, 77).
Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Менье (Раман, 90), Дендонкер, Де Брейне, Шадли (Феррейра-Карраско, 77), Тилеманс (Версхарен, 86), Мертенс, Лукаку.
Предупреждения: О`Доннел, 59. Мактоминэй, 61. Фермален, 79.
Судья: Гиль (Польша).
9 сентября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира