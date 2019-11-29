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Аршавин посетит жеребьевку Евро-2020 как член символической сборной звезд

15:29
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин посетит жеребьевку финального раунда чемпионата Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА. Мероприятие пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Аршавин будет частью символической сборной звезд Евро, в которую вошли восемь бывших победителей турнира.

Также в символическую сборную вошел португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

Кроме того, в команде представлены вратарь Икер Касильяс (Испания), защитники Филипп Лам (Германия), Йон Сивебек (Дания), Марсель Десайи (Франция) и Рикарду Карвалью (Португалия), полузащитники Теодорос Загоракис (Греция), Карел Поборски (Чехия), Руд Гуллит (Нидерланды) и нападающий Франческо Тотти (Италия).

Напомним, сборная России вышла на Евро-2020, где сыграет в группе В вместе с командами Бельгии и Дании. Еще один участник группы определится после жеребьевки.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/0257-0e17e0327813-20b95f110d9c-1000--%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-

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