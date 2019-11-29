Аршавин посетит жеребьевку Евро-2020 как член символической сборной звезд

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин посетит жеребьевку финального раунда чемпионата Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА. Мероприятие пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Аршавин будет частью символической сборной звезд Евро, в которую вошли восемь бывших победителей турнира.

Также в символическую сборную вошел португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

Кроме того, в команде представлены вратарь Икер Касильяс (Испания), защитники Филипп Лам (Германия), Йон Сивебек (Дания), Марсель Десайи (Франция) и Рикарду Карвалью (Португалия), полузащитники Теодорос Загоракис (Греция), Карел Поборски (Чехия), Руд Гуллит (Нидерланды) и нападающий Франческо Тотти (Италия).

Напомним, сборная России вышла на Евро-2020, где сыграет в группе В вместе с командами Бельгии и Дании. Еще один участник группы определится после жеребьевки.