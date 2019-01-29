Алексей Сорокин: "Мы относимся к Евро-2020 с не меньшей серьезностью, чем к чемпионату мира"

Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин сравнил подготовку Санкт-Петербурга к матчам турнира с работой, проведенной перед чемпионатом мира 2018 года. По его словам, существует определенная разница.

– Бытует мнение, что после итальянского легко выучить испанский, но ведь это все равно другой язык. Так и здесь: Евро – отдельный большой турнир, не нужно приуменьшать его значимость, – цитирует РИА Новости Сорокина. – Он идет месяц, участвуют 24 команды, 51 матч. Такое же количество болельщиков и сопоставимая аудитория – миллиарды человек. Мы относимся к нему с не меньшей серьезностью, чем к чемпионату мира. Готовимся серьезно.

– Со стороны кажется, что Петербург будет готов принять матчи Евро уже этим летом. Обманчивое впечатление?

– На самом деле работы еще много. Слава богу, она лежит не в области создания инфраструктуры, она больше операционная. Например, билетная программа Евро будет с технической точки зрения существенно отличаться от программы чемпионата мира. Нужно будет готовить волонтеров. У этого турнира есть свои особенности. Нужно в одном городе принять множество болельщиков из разных стран.