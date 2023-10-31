Кто из россиян входил в мировой топ мегаталантов? Некоторых вы наверняка забыли

Что стало с теми, кого считали будущими звездами.

С 2014 года британское издание The Guardian составляет списки самых перспективных футболистов планеты. Каждый раз журналисты рассматривают молодых игроков разного года рождения: например, в 2014-м рассказывали о рожденных в 1997-м, в 2015-м — в 1998-м и так далее.

В эти перечни неоднократно попадали и россияне. Мы решили вспомнить, кого из них The Guardian считал одаренным и как складываются их карьеры.

Тимур Жамалетдинов

Год выпуска материала: 2014

Тогда: ЦСКА, 17 лет

Сейчас: «Волгарь», 26 лет

Семен Матвийчук и Тимур Жамалетдинов. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Что писал The Guardian: «Один из ярчайших российских талантов, чье имя уже известно в Европе. Он забил в обоих матчах ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА: сначала «Роме», а затем и «Баварии», когда российская команда победила 3:1. Он быстр, технически одарен и обладает хорошим голевым чутьем. Движениями и действиями на поле Жамалетдинов напоминает Луиса Суареса».

Где он сейчас: На протяжении долгого времени Жамалетдинова сравнивали с другим выпускником армейской академии — Федором Чаловым. В какой-то момент даже казалось, что перспективы Тимура выше. Ему особенно удавались зарубежные матчи: Жамалетдинов три сезона подряд помногу забивал в Юношеской лиге УЕФА, а в сентябре 2017 года его гол принес ЦСКА выездную победу во взрослой Лиге чемпионов над самой «Бенфикой».

Но, как оказалось, это был пик. Жамалетдинов долго ждал шанса в армейском клубе (всего за основу красно-синих провел 41 матч и забил 5 голов), а в 2019 году, не выдержав, отправился в польский «Лех». Там он больше запомнился не результативностью, а скандальным интервью, в котором досталось и Леониду Слуцкому, и Сергею Игнашевичу, и братьям Березуцким.

После возвращения из Польши Жамалетдинов отправился в путешествие по России: «Уфа», «СКА-Хабаровск», «Волгарь». Сейчас он основной форвард астраханского клуба, в текущем сезоне первой лиги забил три мяча.

Артем Галаджан

Год выпуска материала: 2015

Тогда: «Локомотив», 17 лет

Сейчас: свободный агент, 25 лет

Артем Галаджан. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Что писал The Guardian: «Галаджан начал играть в футбол в Новороссийске с семи лет, а пять лет спустя тренер взял его с собой в Москву, чтобы узнать, заинтересован ли какой-либо из столичных клубов в развитии таланта Артема. ЦСКА не увидел в нем ничего примечательного, однако «Локомотив» с радостью предоставил Галаджану место в своей академии. Вскоре рослый форвард стал капитаном юношеской сборной России на Евро (U-17). Любимыми игроками юноши являются Карим Бензема и Серхио Агуэро, а сам он отлично чувствует пространство и исключительно хорошо читает игру для своего возраста. В отличие от многих сверстников, Галаджан хорошо говорит по-английски».

Где он сейчас: В сезоне-2015/16 «Локомотив» выиграл молодежное первенство, лучшим бомбардиром которого с отрывом стал Галаджан. Но закрепиться в основе красно-зеленых нападающий не сумел. В сезоне-2018/19 Артем попытался пробраться в большой футбол через «Оренбург», за который даже пару раз отличился в РПЛ, а затем трижды мелькнул в элитной лиге за «Нижний Новгород».

Минувшей весной Галаджан играл во второй лиге за «Урал-2», но ни разу не забил. С лета некогда талантливый футболист находится без клуба.

Даниил Уткин

Год выпуска материала: 2016

Тогда: «Краснодар», 17 лет

Сейчас: «Ростов», 24 года

Даниил Уткин. Фото Виталий Тимкив

Что писал The Guardian: «Центральный полузащитник, чьи дальние передачи, умение переключать направление атак и тактическая подкованность напоминают наблюдателям Пола Скоулза. Уткин — жизненно важный игрок как для молодежной команды «Краснодара», так и для юношеской сборной России».

Где он сейчас: Уткин — один из сильнейших выпускников академии «Краснодара», но в клубе ему места не нашлось. Хотя Даниил долго пытался пробиться в основу и даже забил за нее дебютный гол в РПЛ, когда хавбеку было 19 лет.

По-настоящему Уткин раскрылся в сезоне-2021/22 во время аренды в «Ахмат» — полузащитник поразил лигу восхитительными штрафными и волшебной левой, после чего был продан в «Ростов», где составил убийственную связку с другим воспитанником «Краснодара» Николаем Комличенко. В сентябре 2022 года Уткин дебютировал за сборную России и сразу же забил победный мяч в ворота сборной Киргизии. Сейчас — безусловный футболист основы «Ростова».

Кирилл Колесниченко

Год выпуска материала: 2017

Тогда: «Чертаново», 17 лет

Сейчас: «Ленинградец», 23 года

Кирилл Колесниченко и Арнор Сигурдссон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что писал The Guardian: «Когда Колесниченко было 15 лет, он стал самым молодым россиянином, которого включили в заявку профессионального клуба — «Чертаново». Кроме того, уже в 16 лет Кирилл вышел на замену в матче второго дивизиона. Мощный, но при этом техничный вингер, который может атаковать с любого фланга. Колесниченко быстро прогрессирует: он забил три мяча в девяти матчах за сборную России (U-16) и восемь мячей в 20 матчах за сборную (U-17). Его стиль напоминает Андрея Ярмоленко из дортмундской «Боруссии», а сам он уже имеет в своем активе целую россыпь различных европейских и российских молодежных трофеев».

Где он сейчас: В начале 2020 года Колесниченко прошел зимние сборы с ЦСКА, но армейцы решили не подписывать с ним контракт. В то же время Кириллом интересовался «Зенит», но вместо этого он отправился в «Кайрат». Дальше — ряд аренд и переход в «Урал», за который Колесниченко постоянно играл осенью 2021 года, но так и не отличился в РПЛ.

В начале этого года форварда взяла к себе «Родина», но летом отправила в «Ленинградец». Там Колесниченко — футболист стартового состава, в октябре он забил в ворота «Торпедо».

Илья Мартынов

Год выпуска материала: 2017

Тогда: «Краснодар», 17 лет

Сейчас: «Сатурн», 23 года

Илья Мартынов. Фото ФК «Краснодар»

Что писал The Guardian: «Его интеллект, хладнокровие и способность командовать обороной выделяли с раннего возраста. В 16 лет Мартынов стал самым юным футболистом молодежки «Краснодара». Илья обладает всеми качествами, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в стране. Он физически крепок, отлично читает игру и полезен как при начале атак, так и при их завершении».

Где он сейчас: До основы «Краснодара» Мартынов так и не добрался, хотя в РПЛ сыграл — весной 2021-го кубанцы на несколько месяцев отдали защитника умирающему «Тамбову», который тогда страдал от острой нехватки футболистов. Затем в карьере Ильи наступил волгоградский этап, а после «Ротора» он отправился возрождать «Сатурн». В команде Романа Широкова защитник играет часто. Мартынов еще молод, так что карьера вполне может повернуть в лучшую сторону.

Арсен Захарян

Год выпуска материала: 2020

Тогда: «Динамо», 17 лет

Сейчас: «Реал Сосьедад», 20 лет

Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что писал The Guardian: «Захарян привлек внимание скаутов «Динамо», когда ему было 14. Тонкий, универсальный, владеющий обеими ногами центральный полузащитник. Он хорош при перехватах, подборах, умеет двигать мяч сам, создавать моменты для партнеров и забивать мячи. Его выдающийся навык чтения игры выделял Захаряна среди других в командах всех возрастов».

Где он сейчас: Уже через месяц после выхода материала англичан Арсен дебютировал за «Динамо», а еще через три — забил первый мяч. Весной 2021 года 17-летний Захарян поразил всю Россию результативностью и голевыми передачами, а уже в следующем сезоне без него невозможно было представить бело-голубую команду. В сентябре 2021 года хавбек дебютировал за сборную России.

Когда-нибудь Захарян должен был уехать в Европу, и это случилось минувшим летом: полузащитник сменил «Динамо» на «Реал Сосьедад», в составе которого уже сыграл в Лиге чемпионов.

Сергей Пиняев

Год выпуска материала: 2021

Тогда: «Крылья Советов», 16 лет

Сейчас: «Локомотив», 18 лет

Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что писал The Guardian: «Пиняева считали будущей звездой российского футбола еще до того, как он отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. Тогда Сергею было 14, но он играл за команду U-19. Многие в английском клубе впечатлились игрой Пиняева, но он не мог подписать контракт с «МЮ» до совершеннолетия. Невысокий, мобильный, взрывной, креативный игрок, который может занять любую позицию в атаке. У него хорошее голевое чутье и настоящий инстинкт убийцы. Первый мяч за профессиональную команду Пиняев забил в 15 лет, став самым молодым бомбардиром в истории первой лиги».

Где он сейчас: В сезоне-2021/22 Пиняев почти всегда выходил на замену в «Крыльях Советов», но дебютные мячи в РПЛ забил. Летом 2022 года Сергей напугал всех страшным словом «пневмотракс», но, к счастью, быстро оклемался и продолжил прогрессировать.

Зимой Пиняев переехал из Самары в Москву. В «Локомотиве» он всегда играет, когда здоров, хотя его результативность в текущем сезоне не впечатляет — пока на его счету лишь один гол и три голевые передачи. Все еще считается одним из ярчайших талантов страны.