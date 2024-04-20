Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:45

«Манчестер Сити» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов. Финал Кубка Англии команде подарил запасной вратарь

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters
«Челси» был хорош, но не смог распечатать ворота соперника.
Англия. Кубок. 1/2 финала
20 апр, 19:15. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
1:0
Челси

За последнюю неделю болельщики «Манчестер Сити» испытали целый спектр эмоций. После эстетического наслаждения от эффектной ничьей с «Реалом» (3:3) последовала внезапная радость от подарка конкурентов по АПЛ и выход на первое место в таблице. Правда, затем ждало жесткое разочарование — вылет из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала в матче, в котором их любимая команда тотально владела инициативой.

Хосеп Гвардиола. Существует ли проклятие Гвардиолы? «Ман Сити» — лучшая команда Лиги чемпионов, но это ничего не значит

Трудно представить, что сейчас творится в головах футболистов Гвардиолы. Но есть вероятность, что в условиях такого плотного графика у них попросту не остается ни сил, ни эмоций, ни времени, чтобы серьезно осмыслить все, что с ними происходит в этом круговороте. Но все же неудача в ЛЧ — серьезное событие, про повторный требл можно забыть. А значит, нужно было срочно восстанавливать репутацию и уверенность в себе в ближайшем матче. Благо, «Сити» все же сыграл в полуфинале — правда, не лигочемпионском, а Кубка Англии, где «горожанам» попался «Челси».

Гвардиола после более чем 120 напряженных минут против «Реала» устроил ожидаемую ротацию — на лавке остались Диаш и Гвардиол, а Холанн и вовсе не попал в заявку из-за травмы. Плюс место в воротах занял Ортега, традиционно играющий в матчах Кубка. Хотя костяк в центре Пеп оставил: Родри, Фоден, Де Брейне, Бернарду Силва, Грилиш — все оказались на месте.

«Сити» подошел к матчу в роли фаворита, но еще до стартового свистка было ощущение, что на самом деле «Челси» в нынешнем состоянии вполне способен дать бой чемпиону. Команда Почеттино не проигрывала на протяжении последних восьми матчей, крутую форму набрал Коул Палмер, вернулись в заявку Фернандес и Стерлинг. Правда, слабой позицией остается вратарская, где Петрович подменяет Санчеса. Но в любом случае «Челси» приехал на «Уэмбли» явно не для того, чтобы глухо сидеть в обороне.

Фото Reuters

Возможно, лондонцы и применили бы такую тактику, забей они первыми. И для этого в первом тайме были моменты. Со стартовых минут синие принялись воплощать на поле одну простую и одновременно очень сложную установку — прессинг. Палмер работал на одной линии с Николасом Джексоном, обеспечивая давление на оборону «Сити» без мяча. Несколько раз это работало, и после спровоцированных ошибок соперника в центре поля «Челси» здорово вылетал на ворота Ортеги. Особенно активничал воспитанник «горожан» Палмер, который на 11-й минуте попробовал закинуть мяч за шиворот тому же Ортеге, а в концовке тайма качнул самого Родри и эффектно пробил из-под ног защитника, но манчестерский вратарь вновь оказался начеку.

«Челси» здорово показывал себя и даже старался владеть инициативой, но она все-таки ожидаемо принадлежала «Ман Сити». В первом тайме команда Пепа наседала на ворота соперника. Были и шикарные разрезающие передачи Де Брейне, и прорыв Фодена к Петровичу, и выстрелы Альвареса. Но по-настоящему острый момент создать у фаворита никак не получалось. Видимо, все же сказывалась усталость от переизбытка матчей.

Сразу после перерыва «Челси» был близок к тому, чтобы выйти вперед. Умница-Палмер выдал роскошную передачу на Николаса Джексона, но Ортега потащил удар сенегальца в дальний угол, а через несколько секунд нейтрализовал вторую его попытку отправить мяч в сетку — на ленточке эффектно отбил рукой.

Спустя пять минут уже «Сити» расчертил фирменную атаку — Де Брейне разыграл с Бернарду, Родри перевел на другой фланг, Грилиш ворвался в штрафную и покатил на Фодена. Роскошная комбинация, которую остановил лишь вратарь «Челси».

Фото Reuters

Затем арбитр вынес спорное решение после того, как посланный Палмером со штрафного мяч попал в руку Грилишу, стоявшему в стенке. ВАР отсмотрел эпизод, но на подсказывать арбитру указать на точку не стал. У болельщиков «Челси» точно был повод возмутиться.

Под конец основного времени стало очевидно, что обе команды подустали. Атаки «Челси» раскручивал неудержимый Палмер, «Сити» же повел вперед заменивший Грилиша Доку. Бельгиец и в матче с «Реалом» добавил драйва за счет своего дриблинга, вот и сейчас серьезно напряг защитников на своем левом фланге. После 80-й минуты «Ман Сити» как будто переключил скорость и вжал «Челси» в штрафную. В этот момент Доку отдал проникающий пас на Де Брейне — Кевин прострелил, Петрович отбил ногой на дальнюю штангу, где добычу уже поджидал Силва — 1:0.

Фото AFP

Арбитр добавил к основному времени восемь минут, так что у «Челси» точно было время, чтобы отыграться. Но команда Почеттино после пропущенного мяча как будто смирилась с поражением и не создала вообще ни одного интересного подхода. «Сити» же не форсировал события и спокойно довел дело до победы — 1:0 хватило, чтобы перекрыть негативные эмоции от вылета из Лиги чемпионов. И благодарить за это надо в первую очередь Штефана Ортегу, сделавшего ряд важнейших сейвов.

Впереди у «Сити» — финал 25 мая. Здесь же, на «Уэмбли». Сыграть предстоит с победителем пары «Ковентри Сити» — «МЮ». Так что мы вполне можем ожидать, что английский сезон завершится ярчайшим манчестерским дерби.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
1
0
Читайте также
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Для Карпина закроются двери в «Спартак», а Слишкович останется до конца сезона. Что происходит у красно-белых перед игрой с «Ростовом»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняев в АПЛ — это реально? Пишут про «Сити», «Челси» и «Ньюкасл»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 32 22 5 5 75-26 71
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
15
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
16
 Эвертон 32 9 8 15 32-48 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 33 3 7 23 31-88 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости