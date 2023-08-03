55 главных талантов России-2023. Ежегодный рейтинг «СЭ»

Самые одаренные футболисты страны.

Каждое лето мы по традиции отбираем лучших юниоров России. Кто-то из них уже известен широкому кругу болельщиков, чьи-то имена знают лишь специалисты по молодежному футболу, но объединяет их одно — перспективы. Не все станут успешными профессиональными футболистами, однако каждый имеет шанс достичь серьезного успеха в карьере.

Как и всегда, «СЭ» опросил ведущих экспертов в своем деле — скаутов и тренеров, регулярно наблюдающих за молодежью. Их точки зрения нередко противоречили друг другу, но это нормально — любой рейтинг всегда субъективен, а мы лишь попытались найти золотую середину между мнениями. В список вошли те, кто рожден с 1 января 2004 года до 31 декабря 2006-го, — сейчас эти игроки как раз находятся на стадии перехода из молодежного футбола во взрослый. Чтобы не было перегибов в пользу атаки и для наглядности, мы разбили 55 футболистов по позициям: максимум пять нападающих, пять вратарей, пять левых центральных защитников и так далее. Первую дюжину талантов мы отметили отдельно.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

1. Сергей Пиняев

Дата рождения: 2 ноября 2004 года

Клуб: «Локомотив»

Школа/академия: «Локомотив»; «Чертаново»

Амплуа: левый вингер; правый вингер; оттянутый нападающий

Стоимость: 7 миллионов евро

Самый раскрученный футболист России своего поколения по праву занимает первое место в рейтинге «СЭ». В аналогичном списке-2021 он был третьим, год назад — вторым, а сейчас захватил лидерство. В этом есть логика: раньше в нашем чарте Пиняев «конкурировал» с более старшими игроками, а сейчас уже сам стал совершеннолетним. И успел провести три матча за первую сборную России, забив гол Ираку.

Да, Сергею уже 18, хотя о его таланте известно давно. Пиняев выделялся на всех уровнях, неоднократно ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», забил в ФНЛ в 15 лет, а в новый сезон вступил в качестве основного футболиста одного из сильнейших клубов России — «Локомотива». Отрадно, что беспрецедентное внимание к его персоне не испортило карьеру Пиняева — он продолжает расти, что отражает, например, и его стоимость: прошлым летом Transfermarkt оценивал Сергея в 1,7 миллиона евро, а сейчас уже в семь.

Павел Мелешин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2. Павел Мелешин

Дата рождения: 25 марта 2004 года

Клуб: «Спартак»

Школа/академия: «Спартак»

Амплуа: центральный нападающий

Стоимость: 500 тысяч евро

Особенность рейтинга этого года в его равномерности. Лидерство Пиняева в нем очевидно, но каждый из топ-10 мог бы занимать второе место, и никто бы не удивился. Наши эксперты сообща выбрали Мелешина не потому, что форвард «Спартака» забил в ворота «Нефтчи» в недавнем товарищеском матче и вышел в основе на первый тур РПЛ, а за его данные, стремительный взлет и близость к основе топ-клуба.

Еще несколько лет назад сын экс-форварда «Спартака» Алексея Мелешина не котировался высоко — Павел даже не играл за юношеские сборные. Но два подряд ударных сезона в ЮФЛ, отличный старт в Молодежной футбольной лиге прошлым летом и особое внимание Гильермо Абаскаля превратили юношу в одного из лучших молодых форвардов России. Мелешин уже забил и в Кубке России, и в РПЛ, и за молодежную сборную России, а в новом сезоне будет получать еще больше игрового времени в «Спартаке».

Данила Козлов. Фото Global Look Press

3. Данила Козлов

Дата рождения: 19 января 2005 года

Клуб: «Зенит»

Школа/академия: «Зенит»

Амплуа: центральный полузащитник

Стоимость: 150 тысяч евро

Когда-то патрон «Спартака» Леонид Федун назвал Дениса Давыдова «своим юным Месси», и это прозвище прочно закрепилось за экс-форвардом красно-белых. Теперь в нашем футболе появился новый Кевин Де Брейне — именно с бельгийцем сравнил юного Данилу Козлова старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев.

Конечно, пока рано отправлять Козлова в «Манчестер Сити», но по типажу он действительно напоминает Де Брейне. Сам Коноплев описывал Кевина так: «Это разносторонний игрок, который приносит пользу команде и в атаке, и в обороне. У Данилы есть такие качества».

Талант Козлова видит и Сергей Семак. Еще зимой он вызвал 18-летнего игрока на зимние сборы, где Козлов оказался одним из самых результативных: «2+3» по системе «гол плюс пас» за шесть товарищеских матчей. Той же зимой Козлов дебютировал за «Зенит», а к концу сезона накопил три матча за основу и получил золотую медаль за победу в РПЛ. Да, у главной команды обширный состав, но Семак видит в Даниле потенциал и будет чаще привлекать одаренного игрока к тренировкам и играм.

Егор Погостнов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

4. Егор Погостнов

Дата рождения: 1 марта 2004 года

Клуб: «Локомотив»

Школа/академия: ФШМ; «Локомотив»

Амплуа: центральный защитник

Стоимость: 1,5 миллиона евро

Пример Погостнова — яркая иллюстрация того, насколько значим в карьере игрока случай. Егор всегда считался неплохим центральным защитником с хорошим первым пасом, внушительными габаритами и умением выбирать позицию. Но топом он не был никогда. Зато во взрослый футбол Погостнов ворвался намного быстрее и ярче тех, кто по юношам считался перспективнее его.

Все из-за проблем «Локомотива»: чехарда в руководстве, на тренерском посту, а также травмы ведущих игроков привели к тому, что к началу апреля 19-летний защитник оказался футболистом основы одной из лучших команд весеннего отрезка РПЛ. Погостнов отыграл девять полных матчей за «Локо», в которых приносил реальную пользу красно-зеленым. Сейчас у Михаила Галактионова внушительный выбор центральных защитников, но Егор способен выиграть даже столь тяжелую конкуренцию — это доказывают выходы в стартовом составе в недавних матчах с «Уралом» и «Факелом».

Даниил Зорин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

5. Даниил Зорин

Дата рождения: 22 февраля 2004 года

Клуб: «Спартак»

Школа/академия: «Спартак»

Амплуа: центральный атакующий полузащитник

Стоимость: 100 тысяч евро

Как и одноклубник Мелешин, Зорин из футбольной семьи: его отец Алексей Дураков становился призером чемпионата Латвии. Даниил может пойти еще дальше: он считается одним из лучших игроков сильного «Спартака» — 2004. Козырь Зорина — ум: редкий случай, когда талантливый футболист окончил школу с золотой медалью.

Интеллект Даниила проявляется не только в алгебре с геометрией, но и на поле: по функционалу и цвету волос он напоминает все того же Кевина Де Брейне. Зорин блестяще выступал на каждом уровне и наверняка стал бы одним из лучших футболистов МФЛ прошлого сезона, если бы Гильермо Абаскаль не отправил его на повышение. Здесь тоже видна параллель с Мелешиным: оба безумно талантливы, но в прошлом сезоне больше тренировались с главной командой, чем получали игровую практику. Зато в октябрьском матче с «Химками» Зорин отдал Мелешину голевую передачу.

В новом сезоне Даниил пока не играл, а его агент подтвердил, что клуб готов отдать футболиста в аренду — вероятно, так будет лучше для всех.

Алексей Барановский. Фото Global Look Press

6. Алексей Барановский

Дата рождения: 25 января 2005 года

Клуб: «Зенит»

Школа/академия: «Зенит»

Амплуа: оттянутый нападающий; правый вингер; левый вингер

Стоимость: 150 тысяч евро

Барановский провел уникальный сезон-2022/23: он успел сыграть в трех разных лигах, а в двух командах выбил двузначное число голов. Меньше чем за год Алексей стремительно преодолел путь от участника Юношеской футбольной лиги до игрока обоймы главной команды.

Такая продуктивность отлично сказалась на трофейной комнате Барановского: он взял золото ЮФЛ-1, серебро МФЛ, а также сыграл в каждом из трех заключительных туров чемпионата России. Сергей Семак уже публично похвалил Алексея и продолжил привлекать его к занятиям с основой в межсезонье. Гиперактивность и многогранность Барановского точно понадобятся если не «Зениту», то другим видным клубам: он способен без потери качества закрыть любую позицию в атаке и прекрасно сочетает в себе целую пачку полезных для форварда качеств.

Александр Кокшаров и Малком. Фото Global Look Press

7. Александр Кокшаров

Дата рождения: 20 декабря 2004 года

Клуб: «Краснодар»

Школа/академия: «Краснодар»

Амплуа: центральный нападающий; правый вингер; левый вингер

Стоимость: 300 тысяч евро

Совсем недавно в российской премьер-лиге уже появился один статный форвард, чей отец — известный спортсмен, но не футболист. Александр Кокшаров во многом похож на Константина Тюкавина, хотя его папа прославился не в бенди, а в гандболе: Эдуард Кокшаров даже становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат мира.

Александр — «поздний», а декабрьским детям из-за особенностей отбора в академиях всегда намного тяжелее, чем январским. Тем ярче выглядит прорыв Кокшарова: еще пару лет назад он не сильно котировался даже среди скаутов, но после неплохого сезона-2021/22 в ЮФЛ-1 отлично провел прошлый. Кокшаров стал чемпионом Молодежной футбольной лиги в составе «Краснодара», а также провел сразу девять матчей за основу и дважды забил — в РПЛ и в Кубке.

Михаил Щетинин. Фото ФК «Локомотив»

8. Михаил Щетинин

Дата рождения: 8 июля 2005 года

Клуб: «Локомотив»

Школа/академия: «Авангард» (Курск); «Локомотив»

Амплуа: опорный полузащитник

Стоимость: 250 тысяч евро

Брат Михаила Кирилл Щетинин уже вовсю играет в премьер-лиге за «Ростов», а его фантастический гол в ворота «Локомотива» был признан лучшим в сезоне-2021/22. Оба родились в Курске, переехали в Москву и воспитывались в академии красно-зеленых, но Кирилл к взрослому футболу пришел немного извилистым путем, а Михаил остается в «Локомотиве».

Пока старший менял «Зенит» на «Ростов», младший оставался стержневым и системообразующим игроком «Локо» сначала в ЮФЛ, а затем и в МФЛ. Михаил — прирожденный лидер, источающий уверенность и надежность. По манере игры и характеру напоминает Дмитрия Баринова, который тоже выпускался в «Локомотиве» и остается ему верен на протяжении всей карьеры. Щетинина в Черкизове тоже оценивают очень высоко: он уже успел несколько раз выйти на поле за главную команду.

Кирилл Глебов. Фото ПФК ЦСКА

9. Кирилл Глебов

Дата рождения: 10 ноября 2005 года

Клуб: ЦСКА

Школа/академия: «Сигнал» (Челябинск); «Локомотив»

Амплуа: правый вингер; левый вингер; центральный атакующий полузащитник

Стоимость: 300 тысяч евро

У ЦСКА растет одаренная смена, о чем говорит доверие Владимира Федотова: в прошлом сезоне он регулярно выпускал на поле молодых воспитанников армейской команды, в том числе Глебова. До ноября Кирилл постоянно играл и забивал за красно-синих в Юношеской футбольной лиге, а зимой отправился на повышение и уже стал полноправным игроком обоймы серебряных призеров РПЛ.

Козырь Глебова — реактивность: ртутный вингер, способный с мячом на скорости убежать от любого соперника. Правша, но готов сыграть на любой позиции: к примеру, в ЮФЛ он чаще выходил слева, а Федотов весной бросал его на противоположный фланг, на место Милана Гайича. В новом сезоне Глебов наверняка будет получать еще больше игрового времени, ведь у армейцев пока явная нехватка кадров.

Вадим Раков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

10. Вадим Раков

Дата рождения: 9 января 2005 года

Клуб: «Локомотив»

Школа/академия: «Локомотив»

Амплуа: правый вингер; левый вингер; центральный нападающий

Стоимость: 500 тысяч евро

Год назад в нашем рейтинге Раков тоже занял десятое место, и в данном случае стабильность — несомненный признак мастерства. В сезоне-2021/22 Вадим покорил ЮФЛ-2, забив 36 мячей в 26 матчах, и еще во время немецкого периода правления в «Локо» стал привлекаться к тренировкам с основой.

На юношеском уровне Раков чаще всего был наконечником атак, но в прошлом сезоне его стали смещать во фланги, где больше пространства. Поэтому четко назвать оптимальную позицию для Ракова сейчас нельзя, хотя это и не так важно. Главное, что Михаил Галактионов, сделавший себе имя на работе с молодежью, еще весной внедрил юного форварда в обойму и теперь будет выпускать его на поле чаще. В МФЛ Раков тоже получает практику: в первых трех матчах молодежного первенства Вадим успел оформить и дубль, и хет-трик.

11. Дмитрий Васильев

Дата рождения: 16 июня 2004 года

Клуб: «Зенит»

Школа/академия: «Зенит»

Амплуа: опорный полузащитник; центральный защитник

Стоимость: 125 тысяч евро

Одно из главных открытий межсезонья. Широкий круг болельщиков «Зенита» еще весной мало что знал о Васильеве, поэтому его зрелая и спокойная игра в центре поля в матчах с «Нефтчи», «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» стала настоящей сенсацией. В двух из этих трех встреч 19-летнего опорника признали лучшим игроком.

На самом деле Васильев должен был выстрелить еще в 2022 году, когда был отдан в аренду «Оренбургу». Той весной он периодически выходил на замену в первой лиге и помог команде Марцела Лички выйти в РПЛ, но тяжелая травма колена остановила прогресс Васильева, иначе, скорее всего, полузащитник уже дебютировал бы в премьер-лиге. Вместо этого хавбек вернулся в Санкт-Петербург для восстановления от повреждения и весной немного поиграл в МФЛ. Нет гарантий, что Васильев продолжит сезон в «Зените» — на него есть спрос от клубов премьер-лиги. Но, может быть, так будет даже лучше для самого футболиста.

12. Даниил Худяков

Дата рождения: 9 января 2004 года

Клуб: «Локомотив»

Школа/академия: «Локомотив»

Амплуа: вратарь

Стоимость: 2,5 миллиона евро

Мало у кого к 19 годам есть такой колоссальный опыт выступлений во взрослом футболе, как у Худякова. В 2021 году Даниил даже играл в Лиге Европы против «Лацио» и «Марселя», хотя на тот момент голкипер «Локомотива» даже не отпраздновал совершеннолетие. Сейчас на счету Худякова 34 матча за главную команду красно-зеленых.

Вы вряд ли забыли первое появление Даниила в большом футболе: осенью 2021-го Гильерме был удален в матче с «Химками», а вместо него вышел юноша, сумевший сохранить ворота сухими. Чуть позже русский бразилец получил тяжелую травму, а Худяков воспользовался шансом и надолго стал первым номером «Локо».

Но минувший сезон притормозил развитие одаренного голкипера: зимой «Локо» купил Илью Лантратова и посадил Худякова на скамейку, но от этого талант воспитанника красно-зеленых не испарился. Он все еще остается одним из сильнейших голкиперов своего поколения. В новом сезоне он уже сыграл один раз в МФЛ, но тренируется и летает на матчи премьер-лиги с основой.