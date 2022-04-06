«Самое важное время в истории «Челси». Что пишут в Англии о продаже клуба Абрамовичем

Кто станет новым владельцем?

Многочисленные санкции, наложенные британскими властями на Романа Абрамовича, поставили под вопрос будущее его главного футбольного актива — «Челси». Еще до введения ограничений российский бизнесмен заявил, что готов продать клуб. Однако оперативно урегулировать этот вопрос владелец «Челси» не успел: на возможную сделку наложен запрет. Теперь ее можно совершить только через правительство Великобритании с условием, что Абрамович не получит денег с продажи.

Причем уладить вопрос нужно в кратчайшие сроки: 31 мая истечет выданная «Челси» лицензия. А новую в нынешних условиях клуб наверняка не получит — и не сможет выступать в АПЛ. Пока же команда теряет спонсоров: телекоммуникационная компания Three уже объявила о приостановке контракта, под угрозой договоры с Hyundai и Nike. А ведь производитель экипировки в 2016-м подписал соглашение на 15 лет на сумму 900 миллионов фунтов.

Также «Челси» теряет и имеющиеся ресурсы: банк Barclays временно заблокировал счета клуба, который в нынешнем статусе не может зарабатывать даже на билетах: выручка пойдет в благотворительные организации. Наконец, лондонцы не имеют возможности продлевать контракты и рискуют потерять ряд важных игроков.

На протяжении последних недель тема будущего «Челси» — одна из главных в СМИ. «СЭ» изучил, о чем пишут британские журналисты.

«Этот клуб существовал до Абрамовича и будет существовать долго после него»

Daily Mail утверждает, что Абрамович, несмотря на свое отстранение, все еще может влиять на принимаемые в «Челси» решения. В частности, российский бизнесмен мог наложить право вета на американское и британское предложения, поскольку эти страны ввели против него санкции. А вот предложение из Саудовской Аравии будет отклонено уже правительством. Еще не улеглось негодование общественности после скандала с продажей «Ньюкасла» инвестиционному фонду из этой страны.

Также в материале идет речь о консорциуме, желающем приобрести 10% акций для болельщиков: «Легенда «Челси» Джон Терри возглавляет True Blues, который намерен дать возможность фанатам приобретать долю в клубе за относительно небольшую сумму. Это позволит болельщикам, игрокам и бывшим сотрудникам купить фан-токены на сумму более 100 фунтов стерлингов в общем на право голоса».

Издание The Times вышло с громким заголовком: «Это самое важное время в истории «Челси». Преданные болельщики знают, что у клуба есть будущее после Абрамовича, но неизвестность порождает страх». Тема репортажа из окрестностей «Стэмфорт Бридж» — опрос болельщиков «Челси», обеспокоенных перспективами клуба.

«Многие фанаты «Челси» надели ретрофутболки. Их посыл: клуб существовал до Абрамовича и будет существовать долгое время после него. Но никто не знает, в каком он будет состоянии», — рассуждает репортер, общаясь с многочисленными поклонниками синих.

«Челси» — второй «Брентфорд»?

The Telegraph рассуждает на тему нового владельца «Челси». Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов — в настоящий момент есть четыре реальных кандидата. СМИ характеризует их соперничество как настоящую битву, при этом у каждого есть проблемные места. Так, семья Риккетс, которую называют фаворитом гонки за «Челси», столкнулась с протестами фанатов из-за того, что отец семейства называл мусульман своими врагами.

«Несмотря на негативную реакцию фанов, которую поддержал фонд болельщиков «Челси», расистские электронные письма от Джо Рикеттса и комментарии других членов семьи, в пятницу вечером семья была проинформирована, что переговоры находятся в финальной стадии. Это вызвало возмущение фанатов «Челси», участников кампании #notoRicketts, которые призвали исключить семью из процесса», — информирует The Telegraph.

The Independent подчеркивает, что новые владельцы «Челси» могут реализовать схему с «золотой акцией», принадлежащей болельщикам. Издание рассказывает о том, как юрист Стюарт Хэтчер разработал аналогичную систему для «Брентфорда» в 2012 году и предлагает синим перенять этот опыт, проведя серьезные структурные изменения в английском футболе. По его словам, инициируемый правительством закон даст влияние болельщикам и введет независимый регулирующий опыт:

«Доверие фанатов «Челси» было бы очевидной точкой соприкосновения с новыми владельцами. При этом владельцы поля сохраняют право собственности на стадион «Стэмфорд Бридж» в качестве большой гарантии будущего расположения клуба в западной части Лондона. Реакция фанатов вынудили такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Сити», отказаться от проекта нового континентального соревнования, в результате чего Хэтчер убедился во влиянии болельщиков».