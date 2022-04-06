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Сегодня, 07:00

«Самое важное время в истории «Челси». Что пишут в Англии о продаже клуба Абрамовичем

Британские СМИ обсуждают будущее «Челси» после продажи клуба Абрамовичем
Даниил Бороздин
Читать «СЭ» в
Кто станет новым владельцем «Челси»?
Фото AFP
Кто станет новым владельцем?

Многочисленные санкции, наложенные британскими властями на Романа Абрамовича, поставили под вопрос будущее его главного футбольного актива — «Челси». Еще до введения ограничений российский бизнесмен заявил, что готов продать клуб. Однако оперативно урегулировать этот вопрос владелец «Челси» не успел: на возможную сделку наложен запрет. Теперь ее можно совершить только через правительство Великобритании с условием, что Абрамович не получит денег с продажи.

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Причем уладить вопрос нужно в кратчайшие сроки: 31 мая истечет выданная «Челси» лицензия. А новую в нынешних условиях клуб наверняка не получит — и не сможет выступать в АПЛ. Пока же команда теряет спонсоров: телекоммуникационная компания Three уже объявила о приостановке контракта, под угрозой договоры с Hyundai и Nike. А ведь производитель экипировки в 2016-м подписал соглашение на 15 лет на сумму 900 миллионов фунтов.

Также «Челси» теряет и имеющиеся ресурсы: банк Barclays временно заблокировал счета клуба, который в нынешнем статусе не может зарабатывать даже на билетах: выручка пойдет в благотворительные организации. Наконец, лондонцы не имеют возможности продлевать контракты и рискуют потерять ряд важных игроков.

На протяжении последних недель тема будущего «Челси» — одна из главных в СМИ. «СЭ» изучил, о чем пишут британские журналисты.

«Этот клуб существовал до Абрамовича и будет существовать долго после него»

Daily Mail утверждает, что Абрамович, несмотря на свое отстранение, все еще может влиять на принимаемые в «Челси» решения. В частности, российский бизнесмен мог наложить право вета на американское и британское предложения, поскольку эти страны ввели против него санкции. А вот предложение из Саудовской Аравии будет отклонено уже правительством. Еще не улеглось негодование общественности после скандала с продажей «Ньюкасла» инвестиционному фонду из этой страны.

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Также в материале идет речь о консорциуме, желающем приобрести 10% акций для болельщиков: «Легенда «Челси» Джон Терри возглавляет True Blues, который намерен дать возможность фанатам приобретать долю в клубе за относительно небольшую сумму. Это позволит болельщикам, игрокам и бывшим сотрудникам купить фан-токены на сумму более 100 фунтов стерлингов в общем на право голоса».

Издание The Times вышло с громким заголовком: «Это самое важное время в истории «Челси». Преданные болельщики знают, что у клуба есть будущее после Абрамовича, но неизвестность порождает страх». Тема репортажа из окрестностей «Стэмфорт Бридж» — опрос болельщиков «Челси», обеспокоенных перспективами клуба.

«Многие фанаты «Челси» надели ретрофутболки. Их посыл: клуб существовал до Абрамовича и будет существовать долгое время после него. Но никто не знает, в каком он будет состоянии», — рассуждает репортер, общаясь с многочисленными поклонниками синих.

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«Челси» — второй «Брентфорд»?

The Telegraph рассуждает на тему нового владельца «Челси». Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов — в настоящий момент есть четыре реальных кандидата. СМИ характеризует их соперничество как настоящую битву, при этом у каждого есть проблемные места. Так, семья Риккетс, которую называют фаворитом гонки за «Челси», столкнулась с протестами фанатов из-за того, что отец семейства называл мусульман своими врагами.

«Несмотря на негативную реакцию фанов, которую поддержал фонд болельщиков «Челси», расистские электронные письма от Джо Рикеттса и комментарии других членов семьи, в пятницу вечером семья была проинформирована, что переговоры находятся в финальной стадии. Это вызвало возмущение фанатов «Челси», участников кампании #notoRicketts, которые призвали исключить семью из процесса», — информирует The Telegraph.

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The Independent подчеркивает, что новые владельцы «Челси» могут реализовать схему с «золотой акцией», принадлежащей болельщикам. Издание рассказывает о том, как юрист Стюарт Хэтчер разработал аналогичную систему для «Брентфорда» в 2012 году и предлагает синим перенять этот опыт, проведя серьезные структурные изменения в английском футболе. По его словам, инициируемый правительством закон даст влияние болельщикам и введет независимый регулирующий опыт:

«Доверие фанатов «Челси» было бы очевидной точкой соприкосновения с новыми владельцами. При этом владельцы поля сохраняют право собственности на стадион «Стэмфорд Бридж» в качестве большой гарантии будущего расположения клуба в западной части Лондона. Реакция фанатов вынудили такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Сити», отказаться от проекта нового континентального соревнования, в результате чего Хэтчер убедился во влиянии болельщиков».

Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 18:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
 6 : 3
26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
Бернли – Эвертон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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