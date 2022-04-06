«Самое важное время в истории «Челси». Что пишут в Англии о продаже клуба Абрамовичем
Многочисленные санкции, наложенные британскими властями на Романа Абрамовича, поставили под вопрос будущее его главного футбольного актива — «Челси». Еще до введения ограничений российский бизнесмен заявил, что готов продать клуб. Однако оперативно урегулировать этот вопрос владелец «Челси» не успел: на возможную сделку наложен запрет. Теперь ее можно совершить только через правительство Великобритании с условием, что Абрамович не получит денег с продажи.
Причем уладить вопрос нужно в кратчайшие сроки: 31 мая истечет выданная «Челси» лицензия. А новую в нынешних условиях клуб наверняка не получит — и не сможет выступать в АПЛ. Пока же команда теряет спонсоров: телекоммуникационная компания Three уже объявила о приостановке контракта, под угрозой договоры с Hyundai и Nike. А ведь производитель экипировки в 2016-м подписал соглашение на 15 лет на сумму 900 миллионов фунтов.
Также «Челси» теряет и имеющиеся ресурсы: банк Barclays временно заблокировал счета клуба, который в нынешнем статусе не может зарабатывать даже на билетах: выручка пойдет в благотворительные организации. Наконец, лондонцы не имеют возможности продлевать контракты и рискуют потерять ряд важных игроков.
На протяжении последних недель тема будущего «Челси» — одна из главных в СМИ. «СЭ» изучил, о чем пишут британские журналисты.
«Этот клуб существовал до Абрамовича и будет существовать долго после него»
Daily Mail утверждает, что Абрамович, несмотря на свое отстранение, все еще может влиять на принимаемые в «Челси» решения. В частности, российский бизнесмен мог наложить право вета на американское и британское предложения, поскольку эти страны ввели против него санкции. А вот предложение из Саудовской Аравии будет отклонено уже правительством. Еще не улеглось негодование общественности после скандала с продажей «Ньюкасла» инвестиционному фонду из этой страны.
Также в материале идет речь о консорциуме, желающем приобрести 10% акций для болельщиков: «Легенда «Челси» Джон Терри возглавляет True Blues, который намерен дать возможность фанатам приобретать долю в клубе за относительно небольшую сумму. Это позволит болельщикам, игрокам и бывшим сотрудникам купить фан-токены на сумму более 100 фунтов стерлингов в общем на право голоса».
Издание The Times вышло с громким заголовком: «Это самое важное время в истории «Челси». Преданные болельщики знают, что у клуба есть будущее после Абрамовича, но неизвестность порождает страх». Тема репортажа из окрестностей «Стэмфорт Бридж» — опрос болельщиков «Челси», обеспокоенных перспективами клуба.
«Многие фанаты «Челси» надели ретрофутболки. Их посыл: клуб существовал до Абрамовича и будет существовать долгое время после него. Но никто не знает, в каком он будет состоянии», — рассуждает репортер, общаясь с многочисленными поклонниками синих.
«Челси» — второй «Брентфорд»?
The Telegraph рассуждает на тему нового владельца «Челси». Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов — в настоящий момент есть четыре реальных кандидата. СМИ характеризует их соперничество как настоящую битву, при этом у каждого есть проблемные места. Так, семья Риккетс, которую называют фаворитом гонки за «Челси», столкнулась с протестами фанатов из-за того, что отец семейства называл мусульман своими врагами.
«Несмотря на негативную реакцию фанов, которую поддержал фонд болельщиков «Челси», расистские электронные письма от Джо Рикеттса и комментарии других членов семьи, в пятницу вечером семья была проинформирована, что переговоры находятся в финальной стадии. Это вызвало возмущение фанатов «Челси», участников кампании #notoRicketts, которые призвали исключить семью из процесса», — информирует The Telegraph.
The Independent подчеркивает, что новые владельцы «Челси» могут реализовать схему с «золотой акцией», принадлежащей болельщикам. Издание рассказывает о том, как юрист Стюарт Хэтчер разработал аналогичную систему для «Брентфорда» в 2012 году и предлагает синим перенять этот опыт, проведя серьезные структурные изменения в английском футболе. По его словам, инициируемый правительством закон даст влияние болельщикам и введет независимый регулирующий опыт:
«Доверие фанатов «Челси» было бы очевидной точкой соприкосновения с новыми владельцами. При этом владельцы поля сохраняют право собственности на стадион «Стэмфорд Бридж» в качестве большой гарантии будущего расположения клуба в западной части Лондона. Реакция фанатов вынудили такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Сити», отказаться от проекта нового континентального соревнования, в результате чего Хэтчер убедился во влиянии болельщиков».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
5
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
6
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
7
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|28
|7
|4
|17
|30-49
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
|26.12
|18:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|2 : 3
|26.12
|18:00
|
Ман. Сити – Лестер
|6 : 3
|26.12
|18:00
|
Норвич – Арсенал
|0 : 5
|26.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|3 : 0
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Челси
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Брайтон – Брентфорд
|2 : 0
|27.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:45
|
Ливерпуль – Лидс
|6 : 0
|10.03
|22:30
|
Вулверхэмптон – Уотфорд
|4 : 0
|6.04
|21:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6