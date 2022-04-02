Последний сезон «Челси» без Абрамовича: 100-миллионные долги и вылет в 1-м раунде Кубка УЕФА

Вспоминаем, как лондонский клуб провел сезон-2002/03, после которого он был продан российскому олигарху.

Без покупок

Перед матчем последнего тура АПЛ-2002/03 с «Ливерпулем» исполнительный директор «Челси» Тревор Берч собрал всю команду. В своей автобиографии Фрэнк Лэмпард детально вспоминал тот разговор, потому что он мог стать судьбоносным. «Мне нужно сказать вам кое-что очень важное, — цитировал Берча экс-хавбек «Челси». — Чтобы гарантировать «Челси» существование в следующем сезоне, вы должны попасть в Лигу чемпионов. Короче говоря, если вы проиграете «Ливерпулю» в последнем туре, то клуб разорится».

Лондонским клубом тогда владел британский бизнесмен Кен Бейтс. Он купил «Челси» в 1982 году за 1 фунт, когда тот прозябал во второй по силе лиги Англии. При Бейтсе синие вернулись в элиту и закрепились в качестве середняков премьер-лиги, но его эпоха прошла под знаком скупости. У «Челси» копились долги, и перед сезоном-2002/03 клуб толком не усилился. Более-менее значимый новичок был лишь один — полузащитник «Эспаньола» Кике Де Лукас, которого взяли свободным агентом. За оба трансферных окна «Челси» не потратил ни пенни — после этого клуб тратил минимум 27 миллионов фунтов за сезон.

Неудивительно, что Берч опасался банкротства. Сезон для команды Клаудио Раньери действительно складывался невероятно трудно. Хотя состав был неплохим: больше всех матчей в сезоне-2002/03 за «Челси» провели Вильям Галлас, Лэмпард, Джанфранко Дзола, Карло Кудичини, Джимми Флойд Хасселбайнк и Эйдур Гудьонсен.

Кошмар в Норвегии

Три года подряд лондонцы финишировали за пределами зоны Лиги чемпионов, да и в Кубке УЕФА играли ужасно. В 2000 году «Челси» вылетел в отборочном раунде от швейцарского «Санкт-Галлена», год спустя — от израильского «Хапоэля». В 2002-м синим снова попался более слабый соперник по первому кругу, но они снова проиграли.

На этот раз «Челси» осчастливил болельщиков норвежского «Викинга» из города Ставангер с населением в 140 тысяч человек. В первом матче лондонцы победили 2:1, а в гостях уступили 2:4. В Скандинавии, кстати, забили молодые Джон Терри и Лэмпард, только этого «Челси» не хватило. В Ставангере до сих пор считают ту победу одной из величайших в истории клуба.

А в чемпионате «Челси» начал лихо. В стартовом туре горел в гостях у «Чарльтона» 0:2, но вырвал победу со счетом 3:2 на 89-й минуте. В первых семи матчах АПЛ команда Раньери ни разу не уступила, в том числе сыграла вничью с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». К концу сентября «Челси» шел третьим.

Поиски олигарха

C начала октября за команду стал регулярно играть Терри. Первые месяцы сезона 21-летний защитник пропустил из-за травмы, но постепенно вернулся в стартовый состав. «Челси» после беспроигрышной серии на старте АПЛ уступил дважды подряд — «Вест Хэму» и «Ливерпулю». А затем синие начали новую серию без поражений во всех турнирах — она продлилась 11 матчей, пока в декабре «Челси» не напоролся на «МЮ» в 1/4 финала Кубка лиги. Единственный гол забил Диего Форлан с передачи Дэвида Бекхэма.

Зато в чемпионате все складывалось отлично. Рождество «Челси» встречал на втором месте и мог бы побороться за трофей, но быстро сдулся. В том сезоне борьба за верхние места была особенно плотной, так что терять очки было очень опасно.

Параллельно «Челси» искал потенциальных покупателей. Клуб делал это тихо, о чем стало известно сильно позже. Абрамович в 2002 году даже не фигурировал в переговорах, хотя, конечно, уже задумывался над приобретением актива в АПЛ. Вариантов было много. Бизнесмен рассматривал покупку «Портсмута» и «Тоттенхэма». Позже британские СМИ выяснили, что миллиардер посещал матч «МЮ» — «Реал» в апреле 2003-го с целью оценить возможность приобретения «Юнайтед».

Эйдур Гудьонсен и Джанфранко Дзола. Фото Getty Images

«Матч за 20 миллионов»

«Челси» провалил вторую половину сезона. Из борьбы за чемпионский титул и за Кубок Англии лондонцы выбыли еще в начале весны, так что в конце сезона у синих осталась одна цель — зацепиться за четвертое место, дающее путевку в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. В главном турнире Европы вертятся совершенно другие деньги, поэтому Берч и произнес ту речь о возможном финансовом крахе «Челси». Долги клуба оценивались в 96 миллионов фунтов, и очередной пропуск Лиги чемпионов мог стоить синим дорого: в летнее трансферное окно они устроили бы распродажу звезд. Но еще страшнее, что Абрамович мог бы отказаться от покупки клуба без Лиги чемпионов. Поэтому СМИ окрестили ту встречу «матчем за 20 миллионов» — во столько оценивался выход в элитный еврокубок.

Состав «Челси» на последний матч перед приходом Романа Абрамовича:

11 мая 2003 года. АПЛ. 38-й тур. «Челси» — «Ливерпуль» — 2:1

Состав «Челси» на последний матч перед приходом Романа Абрамовича.

«Челси» победил «Ливерпуль». Так вышло, что в последнем туре друг с другом играли два оставшихся претендента на четвертое место. У них было равное число очков, но синих устраивала ничья из-за лучшей разницы мячей. Сами Хююпя открыл счет, однако еще в первом тайме голы Марселя Десайи и Йеспера Гронкьера перевернули матч и принесли победу «Челси» — 2:1.

Та игра оказалась последней для Джанфранко Дзолы в футболке «Челси». В 2003 году итальянцу исполнилось 37 лет, однако финальный сезон форвард провел более чем достойно — с 16 голами Дзола стал лучшим бомбардиром «Челси» и спустя семь лет после перехода попрощался со «Стэмфорд Бридж». Напоследок фанаты посвятили ему баннер с трогательными словами: «Лучший иностранный игрок премьер-лиги за все время. Спасибо, Франко».

Роман Абрамович. Фото Getty Images

Новая глава

«Челси» вернулся в Лигу чемпионов и через год дошел аж до полуфинала, где уступил «Монако». Но такого оглушительного успеха синие вряд ли добились бы, если бы летом в клуб не пришел новый владелец.

Переговоры прошли стремительно. Берч вспоминал: «Абрамович не разговаривал по-английски во время нашей первой встречи. Там был переводчик. Я не был до конца убежден, что все это происходит по-настоящему. Я поискал о нем в интернете, но ничего не обнаружил. Никто ничего не знал о нем. Поэтому я не был уверен, что это не розыгрыш и сейчас откуда-нибудь не выскочит актер. Однако мы согласовали сделку за 10 минут — ничего подобного раньше не случалось».

Все и правда произошло очень быстро. Для большинства сотрудников «Челси» новость о продаже клуба стала сюрпризом. Но не все были уверены в светлом будущем, ведь приходит таинственный российский миллиардер, о котором почти ничего не известно. Была ясна лишь сумма продажи — 140 миллионов фунтов.

Однако Абрамович с ходу приступил к делу. Через несколько дней после сделки он покрыл висевший на клубе обязательный платеж в 23 миллиона фунтов и влил 150 миллионов фунтов в усиление состава — в «Челси» перешли Эрнан Креспо, Хуан Себастьян Верон, Дэмьен Дафф, Клод Макелеле, Адриан Муту, Алексей Смертин и другие видные футболисты.

Уже в первый сезон при Абрамовиче лондонцы заняли второе место в премьер-лиге. Началась славная 19-летняя эпоха, по ходу которой «Челси» выиграл 21 трофей.