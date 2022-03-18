18 марта — последний день подачи заявок для всех, кто хочет приобрести лондонский клуб.

Роман Абрамович не успел продать «Челси» до того, как правительство Великобритании наложило на него санкции. Из-за этого лондонский клуб столкнулся с громадными проблемами: он не может продавать билеты, а также в полной мере оплачивать транспортные издержки своих команд и коммунальные услуги. Продать «Челси» российский олигарх теперь тоже не может. Клубом де-юре управляет правительство Великобритании, которое выдало «Челси» специальную лицензию.

Остальные активы Абрамовича просто заморожены, но «Челси» — особая история. Сильнейший клуб Европы прошлого сезона не может продолжать существование в жестких рамках — это неизбежно приведет к его увяданию, а Англия не может этого допустить. Поэтому «Челси» все-таки будет продан, хотя Абрамович не получит от сделки ни пенни — это и есть главное условие государства. BBC сообщает, что все вырученные деньги будут переведены либо на благотворительность, либо на замороженный счет.

Непосредственно продажей занимается американский банк Raine Group. Как пишет The Telegraph, дедлайн приема заявок — 18 марта в 21.00 по лондонскому времени. Всех кандидатов предупредили, что их первое предложение, скорее всего, станет финальным. «Челси» сильно спешит: любой лишний день простоя бьет по экономике клуба, так что и будущему владельцу это невыгодно.

В четверг вечером Goal сообщал, что Raine Group получил 27 предложений от различных консорциумов, инвестиционных фондов и других претендентов. После дедлайна банк выделит несколько самых привлекательных вариантов и будет с ними работать.

Далеко не все желающие купить «Челси» обозначили свои намерения публично. Кто-то высказывался напрямую, кто-то — через СМИ и инсайдеров, а кто-то молча отправил предложение в Raine Group. Поэтому полный список кандидатов неясен и на финальной стадии переговоров возможны сюрпризы.

Обозначим главных кандидатов:

1. Швейцарец Ханс-Йорг Висс и американец Тодд Боэли. Их консорциум обозначил свои намерения едва ли не сразу после объявления Абрамовича о продаже «Челси». Виссу предложили купить клуб, а Боэли пытался это сделать самостоятельно еще в 2019 году. Blick сообщал, что они не готовы были предложить Абрамовичу желаемые 4 миллиарда фунтов, поэтому сделка сорвалась. Но сейчас их шансы увеличились. Во-первых, мнение российского олигарха больше не учитывается. Во-вторых, за прошедшие недели консорциум укрепился — в долю готов войти видный британский бизнесмен Джонатан Голдштейн (кстати, болельщик «Тоттенхэма»).

В их сделку также вовлечены бывший советник правительства Великобритании Дэнни Финкельштейн, а также Барбара Чароне — глава музыкального пиар-агентства, работающего с Мадонной, Depeche Mode, Кристиной Агилерой и другими топ-звездами. Она должна войти в совет директоров.

2. Семья американского миллиардера и филантропа Джо Рикеттса, владеющая знаменитым бейсбольным клубом «Чикаго Кабс», официально объявила о намерениях купить «Челси». Семья Рикеттса возглавила инвестиционную группу, в которую входит и еще один американский миллиардер Кен Гриффин (Bloomberg оценивает его состояние в 21 миллиард долларов).

3. Вуди Джонсон — еще один предприниматель из США. Он владеет клубом по американскому футболу «Нью-Йорк Джетс», до прошлого года был послом США в Великобритании и имеет тесную связь с Дональдом Трампом. Он хочет стать единоличным владельцем, его предложение оценивается в 2 миллиарда фунтов.

4. Британец Ник Кэнди занимается элитным строительным бизнесом и с детства болеет за «Челси». Он открыто заявляет об интересе к клубу и разрабатывает план по реконструкции «Стэмфорд Бридж» (а это очень важно, так как «Челси» отчаянно требуется более вместительный стадион). Кэнди связывали с американо-швейцарским консорциумом Висса и Боэли, но он подчеркнул, что не хочет быть вовлеченным в управление клубом с болельщиком «Тоттенхэма» Голдштейном. Заявку Кэнди поддерживает экс-нападающий «Челси» Джанлука Виалли, который владеет инвестиционной фирмой Tifosy Capital & Advisory.

5. За пределами США и Великобритании наибольшую силу имеет заявка аравийского консорциума Saudi Media. Им руководит болельщик «Челси» Мохамед Альхерейджи. Правда, после скандальной покупки саудовцами «Ньюкасла» этот вариант не выглядит перспективным, хотя о связи консорциума с государством ничего не сообщается.

Из остальных претендентов стоит выделить турецкого миллиардера Мухсина Байрака, который «хочет поднять флаг Турции над «Стэмфорд Бридж», а также британскую фирму Aethel Partners, которая обещает сразу после покупки вложить в клуб 50 миллионов фунтов.

Кроме того, в пятницу в гонку включился и бывший капитан «Челси» Джон Терри. Он вместе с другой экс-футболисткой синих Клер Реферти создал консорциум True Blue. Конечно, у них нет таких средств, как у американских магнатов, но они готовы купить 10-процентную долю за 250 миллионов фунтов.

Вероятно, уже на следующей неделе решение о продаже будет принято.