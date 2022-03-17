Обозреватель Goal.com ответил на вопросы «СЭ».

Британский обозреватель Низар Кинселла пишет для Goal.com и специализируется на «Челси». Специально для «СЭ» он рассказал, как санкции против Абрамовича ударили по клубу, спрогнозировал ближайшие перспективы синих и заявил, что не поддерживает решение отстранить российские клубы и сборную.

— Вы удивились, когда Роман Абрамович решил покинуть «Челси»?

— Информация о том, что Абрамович может продать клуб, меня шокировала. Слухи об этом ходили и раньше, но из-за последних событий он был вынужден это сделать. Если честно, я до сих пор в шоке — и другие болельщики «Челси», думаю, тоже.

— У вас есть понимание, чем это обернется?

— Уход Абрамовича, конечно, сильно ударит по «Челси». Роман вложил много сил и денег, не жалел времени и средств. То, что он простил долг, уходя из «Челси», многое говорит о нем как о президенте клуба и как о человеке. 1,5 миллиарда фунтов — огромная сумма! Эти деньги пойдут на развитие, трансферы и обновление тренировочной базы.

Такого владельца, как Абрамович, возможно, у «Челси» больше не будет. Неизвестно, кто купит актив и какие у этих людей планы. Но то, что построил Абрамович, останется — причем на долгие годы. Это великолепная академия, которая готовит игроков уровня Мэйсона Маунта и Риса Джеймса. Первая команда «Челси» — одна из лучших в Европе, действующий победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Женщины «Челси» в прошлом сезоне выиграли чемпионат Англии и вышли в финал ЛЧ. Вряд ли «Челси» сможет тратить так много денег, как раньше. Клуб уже не будет прежним, но, думаю, останется на ведущих ролях, где бы он ни выступал.

Тиагу Силва. Фото AFP

— Как на эти события отреагировали тренеры и футболисты? Есть ли те, кто хочет покинуть синих?

— Пока, насколько знаю, никто не изъявил желания уйти. Все хотят остаться. Но есть проблема с контрактами игроков и сотрудников — с ними пока нет возможности продлить соглашения из-за санкций. Скорее всего, уйдет Антонио Рюдигер, чей договор заканчивается летом. Аналогичная ситуация у Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена. Они могут уехать, но не думаю, что это спровоцирует волну для остальных.

Все запаслись терпением и ждут, каким будет новый «Челси»: станет ли он таким же сильным. Если команда станет показывать плохие результаты или у нее возникнут какие-то финансовые проблемы, то, конечно, люди начнут уходить.

— Как лично вы оцениваете вклад Абрамовича в успехи «Челси»?

— Роман оставался владельцем большую часть времени, что я болею за лондонцев, — целых 19 лет! При нем команда завоевала 21 трофей — это очень много. Большое спасибо Абрамовичу за это.

— Что поможет «Челси» избежать кризиса? Только покупка клуба новым владельцем?

— Да, потому что в данный момент счета заморожены. Продажа поможет «Челси» функционировать как раньше: подписывать игроков, продлевать соглашения, продавать билеты на матчи и многое другое. И чем оперативнее «Челси» найдет нового владельца, тем больше шансов избежать возможного кризиса. Нужны новые денежные потоки. Но, думаю, все у «Челси» будет хорошо.

— Помимо Абрамовича под санкции попала сборная России, которую отстранили от стыков ЧМ-2022, а также российские клубы — их исключили из еврокубков. Что вы об этом думаете?

—Точно могу сказать, что мне жаль игроков и тренеров, потому что они ни в чем не виноваты. Я был в России, смотрел матчи ваших команд, и очень прискорбно, что с вашим спортом сейчас происходит такая ситуация.

Надеюсь, что снова смогу приехать в Россию на футбол!