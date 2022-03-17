«Российские игроки и тренеры ни в чем не виноваты». Британский журналист — о санкциях против Абрамовича и России
Британский обозреватель Низар Кинселла пишет для Goal.com и специализируется на «Челси». Специально для «СЭ» он рассказал, как санкции против Абрамовича ударили по клубу, спрогнозировал ближайшие перспективы синих и заявил, что не поддерживает решение отстранить российские клубы и сборную.
— Вы удивились, когда Роман Абрамович решил покинуть «Челси»?
— Информация о том, что Абрамович может продать клуб, меня шокировала. Слухи об этом ходили и раньше, но из-за последних событий он был вынужден это сделать. Если честно, я до сих пор в шоке — и другие болельщики «Челси», думаю, тоже.
— У вас есть понимание, чем это обернется?
— Уход Абрамовича, конечно, сильно ударит по «Челси». Роман вложил много сил и денег, не жалел времени и средств. То, что он простил долг, уходя из «Челси», многое говорит о нем как о президенте клуба и как о человеке. 1,5 миллиарда фунтов — огромная сумма! Эти деньги пойдут на развитие, трансферы и обновление тренировочной базы.
Такого владельца, как Абрамович, возможно, у «Челси» больше не будет. Неизвестно, кто купит актив и какие у этих людей планы. Но то, что построил Абрамович, останется — причем на долгие годы. Это великолепная академия, которая готовит игроков уровня Мэйсона Маунта и Риса Джеймса. Первая команда «Челси» — одна из лучших в Европе, действующий победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Женщины «Челси» в прошлом сезоне выиграли чемпионат Англии и вышли в финал ЛЧ. Вряд ли «Челси» сможет тратить так много денег, как раньше. Клуб уже не будет прежним, но, думаю, останется на ведущих ролях, где бы он ни выступал.
— Как на эти события отреагировали тренеры и футболисты? Есть ли те, кто хочет покинуть синих?
— Пока, насколько знаю, никто не изъявил желания уйти. Все хотят остаться. Но есть проблема с контрактами игроков и сотрудников — с ними пока нет возможности продлить соглашения из-за санкций. Скорее всего, уйдет Антонио Рюдигер, чей договор заканчивается летом. Аналогичная ситуация у Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена. Они могут уехать, но не думаю, что это спровоцирует волну для остальных.
Все запаслись терпением и ждут, каким будет новый «Челси»: станет ли он таким же сильным. Если команда станет показывать плохие результаты или у нее возникнут какие-то финансовые проблемы, то, конечно, люди начнут уходить.
— Как лично вы оцениваете вклад Абрамовича в успехи «Челси»?
— Роман оставался владельцем большую часть времени, что я болею за лондонцев, — целых 19 лет! При нем команда завоевала 21 трофей — это очень много. Большое спасибо Абрамовичу за это.
— Что поможет «Челси» избежать кризиса? Только покупка клуба новым владельцем?
— Да, потому что в данный момент счета заморожены. Продажа поможет «Челси» функционировать как раньше: подписывать игроков, продлевать соглашения, продавать билеты на матчи и многое другое. И чем оперативнее «Челси» найдет нового владельца, тем больше шансов избежать возможного кризиса. Нужны новые денежные потоки. Но, думаю, все у «Челси» будет хорошо.
— Помимо Абрамовича под санкции попала сборная России, которую отстранили от стыков ЧМ-2022, а также российские клубы — их исключили из еврокубков. Что вы об этом думаете?
—Точно могу сказать, что мне жаль игроков и тренеров, потому что они ни в чем не виноваты. Я был в России, смотрел матчи ваших команд, и очень прискорбно, что с вашим спортом сейчас происходит такая ситуация.
Надеюсь, что снова смогу приехать в Россию на футбол!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|27
|16
|3
|8
|43-31
|51
|
5
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
6
|Тоттенхэм
|28
|15
|3
|10
|44-35
|48
|
7
|Вест Хэм
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|
8
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|
9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|
10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
11
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
12
|Лестер
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|
13
|Брайтон
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|
14
|Ньюкасл
|28
|7
|10
|11
|32-48
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|
17
|Эвертон
|26
|6
|4
|16
|28-47
|22
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|18.12
|00:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|18.12
|20:30
|
Лидс – Арсенал
|1 : 4
|19.12
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|0 : 0
|19.12
|17:15
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|0 : 4
|19.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|11.01
|22:45
|
Саутгемптон – Брентфорд
|4 : 1
|12.01
|22:45
|
Вест Хэм – Норвич
|2 : 0
|15.02
|23:15
|
МЮ – Брайтон
|2 : 0
|23.02
|22:30
|
Уотфорд – Кр. Пэлас
|1 : 4
|20.04
|21:45
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|13
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|16
|1
|5