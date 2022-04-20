«Ливерпуль» — на вершине АПЛ! Команда Клоппа во второй раз за сезон уничтожила «МЮ»
«Ливерпуль» продолжает выигрывать у всех подряд — команда Юргена Клоппа не знает поражений во внутрианглийских турнирах с 29 декабря прошлого года, а в АПЛ у красных стало 11 побед в 12 последних матчах. На сей раз под каток попал «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0.
30-й тур АПЛ вышел получается скомканным. Из-за Кубка Англии встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» стала лишь пятой в туре, а последние его матчи пройдут в середине мая.
Команда Юргена Клоппа до сих пор всерьез претендует на четыре трофея в одном сезоне, поэтому побед «Ливерпулю» нужно побеждать в каждой игре. По сравнению с субботним полуфиналом Кубка Англии против «Манчестер Сити» у красных поменялись только два игрока: Жоэль Матип вышел вместо Ибраима Конате, а Джордан Хендерсон заменил Наби Кейта.
«Манчестер Юнайтед» такими успехами похвастаться не может. Помимо неудачных выступлений на поле и обсуждения кандидатуры нового главного тренера (которым, очевидно, станет Эрик тен Хаг из «Аякса») в клубе случилась другая беда. У главной звезды команды, Криштиану Роналду, накануне умер новорожденный сын. Конечно же, португалец пропустил матч с «Ливерпулем». «Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время. Таким образом, можем подтвердить, что он не сыграет против «Ливерпуля» на «Энфилде» во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности», — сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».
Сложно сказать, изменил бы расклад сил выход 37-летнего форварда на поле — настолько велика была разница в уровне команд. «Ливерпуль» без раскачки начал встречу быстрым голом. На 5-й минуте игры контратаку мерсисайдцев завершил Луис Диас. Ассистировал колумбийцу лучший бомбардир и распасовщик чемпионата Мохамед Салах. Для египтянина голевая передача стала 12-й в АПЛ.
Проблемы «красных дьяволов» на этом не закончились: всего пятью минутами позднее с поля ушел Поль Погба. Травмированного француза поменял Джесси Лингард.
Свежий полузащитник не помешал разнообразной атакующей игре «Ливерпуля». На 22-й минуте матча Садьо Мане сделал заброс в штрафную на Салаха, а тот спокойно отправил мяч в ворота Давида Де Хеа. Для идеального матча новой мерсисайдской атакующей тройке не хватало голевой передачи Диаса и гола Мане — и они случились, но уже во втором тайме.
У «Ливерпуля» были и другие моменты, но увеличить преимущество хозяева не смогли. Или не захотели. Периодически казалось, что нападающие красных проверяют технику друг друга, специально отдавая сильные и неточные передачи в решающих стадиях. У «Ливерпуля» все так легко получалось, что игроки могли позволить себе такие вольности. А вот у «Манчестер Юнайтед» были серьезные проблемы с атакой. Точнее, ее у «красных дьяволов» и не было. Редкие забросы из глубины на Маркуса Рэшфорда и Энтони Элангу становились разминкой для вратаря «Ливерпуля» Алиссона, который совершал рывки за пределы штрафной, чтобы совсем не застояться. Как итог — 9:0 по ударам и 3:0 по ударам в створ в первом тайме.
На вторую половину матча Ральф Рангник выпустил более атакующий состав. В перерыве немец убрал многострадального защитника Фила Джонса (второе появление в АПЛ в сезоне) и выпустил вингера Джейдона Санчо. Англичанин добавил остроты нападению «Манчестер Юнайтед» — именно он нанес единственный удар в створ ворот «Ливерпуля». Тем не менее, на гол гости так и не сподобились. На получалось отправить мяч в ворота даже из положения вне игры — Алиссон справлялся и с ударами после свистка.
А вот «Ливерпулю» для полной красоты нужно было, чтобы забил Мане и отдал Диас. И это случилось: колумбиец прострелил с фланга, а сенегалец аккуратно переправил мяч в правый угол ворот «МЮ».
Салаху было мало и этого, поэтому египетский форвард оформил дубль. Вышедший на замену Диогу Жота вывел его один на один с Де Хеа. Попытавшийся помочь своему вратарю Аарон Ван-Биссака в итоге помог вингеру «Ливерпуля» установить окончательный счет матча. Если вспомнить, что в первом круге красные разгромили своего исторического соперника со счетом 5:0, то картина для «Юнайтед» и их болельщиков максимально печальная.
Победа вывела «Ливерпуль» на промежуточное первое место в турнирной таблице. По крайней мере, на один день — до матча «Манчестер Сити» с «Брайтоном».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|
2
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
5
|МЮ
|33
|15
|9
|9
|52-48
|54
|
6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|
10
|Лестер
|30
|11
|7
|12
|46-50
|40
|
11
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
13
|Ньюкасл
|32
|9
|10
|13
|36-55
|37
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|31
|4
|13
|14
|26-45
|25
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|18.12
|20:30
|
Лидс – Арсенал
|1 : 4
|19.12
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|0 : 0
|19.12
|17:15
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|0 : 4
|19.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|11.01
|22:45
|
Саутгемптон – Брентфорд
|4 : 1
|12.01
|22:45
|
Вест Хэм – Норвич
|2 : 0
|15.02
|23:15
|
МЮ – Брайтон
|2 : 0
|23.02
|22:30
|
Уотфорд – Кр. Пэлас
|1 : 4
|20.04
|21:45
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|19.05
|22:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|20
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7