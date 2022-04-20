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«Ливерпуль» — на вершине АПЛ! Команда Клоппа во второй раз за сезон уничтожила «МЮ»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
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Матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
Матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
1/2
9:0 по сумме двух матчей — это больно.
Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
Голы
Диас, 5 (1:0), Салах, 22 (2:0), Мане, 68 (3:0), Салах, 85 (4:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью (Милнер, 86) Тиагу Алькантара (Кейта, 80) Хендерсон Диас (Диогу Жота, 70) Мане Салах
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Джоунс (Санчо, 46) Магуайр Далот Ван-Биссака Погба (Лингард, 10) Бруну Фернандеш Матич Рэшфорд Эланга (Меджбри, 84)
Предупреждения
Кейта 86’  -  Меджбри 88’, Бруну Фернандеш 89’
Судьи
Аткинсон (Англия)

«Ливерпуль» продолжает выигрывать у всех подряд — команда Юргена Клоппа не знает поражений во внутрианглийских турнирах с 29 декабря прошлого года, а в АПЛ у красных стало 11 побед в 12 последних матчах. На сей раз под каток попал «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

30-й тур АПЛ вышел получается скомканным. Из-за Кубка Англии встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» стала лишь пятой в туре, а последние его матчи пройдут в середине мая.

Команда Юргена Клоппа до сих пор всерьез претендует на четыре трофея в одном сезоне, поэтому побед «Ливерпулю» нужно побеждать в каждой игре. По сравнению с субботним полуфиналом Кубка Англии против «Манчестер Сити» у красных поменялись только два игрока: Жоэль Матип вышел вместо Ибраима Конате, а Джордан Хендерсон заменил Наби Кейта.

«Манчестер Юнайтед» такими успехами похвастаться не может. Помимо неудачных выступлений на поле и обсуждения кандидатуры нового главного тренера (которым, очевидно, станет Эрик тен Хаг из «Аякса») в клубе случилась другая беда. У главной звезды команды, Криштиану Роналду, накануне умер новорожденный сын. Конечно же, португалец пропустил матч с «Ливерпулем». «Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время. Таким образом, можем подтвердить, что он не сыграет против «Ливерпуля» на «Энфилде» во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности», — сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».

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Сложно сказать, изменил бы расклад сил выход 37-летнего форварда на поле — настолько велика была разница в уровне команд. «Ливерпуль» без раскачки начал встречу быстрым голом. На 5-й минуте игры контратаку мерсисайдцев завершил Луис Диас. Ассистировал колумбийцу лучший бомбардир и распасовщик чемпионата Мохамед Салах. Для египтянина голевая передача стала 12-й в АПЛ.

Проблемы «красных дьяволов» на этом не закончились: всего пятью минутами позднее с поля ушел Поль Погба. Травмированного француза поменял Джесси Лингард.

Свежий полузащитник не помешал разнообразной атакующей игре «Ливерпуля». На 22-й минуте матча Садьо Мане сделал заброс в штрафную на Салаха, а тот спокойно отправил мяч в ворота Давида Де Хеа. Для идеального матча новой мерсисайдской атакующей тройке не хватало голевой передачи Диаса и гола Мане — и они случились, но уже во втором тайме.

У «Ливерпуля» были и другие моменты, но увеличить преимущество хозяева не смогли. Или не захотели. Периодически казалось, что нападающие красных проверяют технику друг друга, специально отдавая сильные и неточные передачи в решающих стадиях. У «Ливерпуля» все так легко получалось, что игроки могли позволить себе такие вольности. А вот у «Манчестер Юнайтед» были серьезные проблемы с атакой. Точнее, ее у «красных дьяволов» и не было. Редкие забросы из глубины на Маркуса Рэшфорда и Энтони Элангу становились разминкой для вратаря «Ливерпуля» Алиссона, который совершал рывки за пределы штрафной, чтобы совсем не застояться. Как итог — 9:0 по ударам и 3:0 по ударам в створ в первом тайме.

Матч 30-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед". Фото Global Look Press
Матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

На вторую половину матча Ральф Рангник выпустил более атакующий состав. В перерыве немец убрал многострадального защитника Фила Джонса (второе появление в АПЛ в сезоне) и выпустил вингера Джейдона Санчо. Англичанин добавил остроты нападению «Манчестер Юнайтед» — именно он нанес единственный удар в створ ворот «Ливерпуля». Тем не менее, на гол гости так и не сподобились. На получалось отправить мяч в ворота даже из положения вне игры — Алиссон справлялся и с ударами после свистка.

А вот «Ливерпулю» для полной красоты нужно было, чтобы забил Мане и отдал Диас. И это случилось: колумбиец прострелил с фланга, а сенегалец аккуратно переправил мяч в правый угол ворот «МЮ».

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Салаху было мало и этого, поэтому египетский форвард оформил дубль. Вышедший на замену Диогу Жота вывел его один на один с Де Хеа. Попытавшийся помочь своему вратарю Аарон Ван-Биссака в итоге помог вингеру «Ливерпуля» установить окончательный счет матча. Если вспомнить, что в первом круге красные разгромили своего исторического соперника со счетом 5:0, то картина для «Юнайтед» и их болельщиков максимально печальная.

Победа вывела «Ливерпуль» на промежуточное первое место в турнирной таблице. По крайней мере, на один день — до матча «Манчестер Сити» с «Брайтоном».

Криштиану Роналду
Мохамед Салах
Поль Погба
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
2
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
19.05 22:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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