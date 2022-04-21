Тен Хаг возглавит «МЮ» после Рангника. Это безумно интересно, но готов ли голландец к топ-клубу?

У «красных дьяволов» в новом сезоне будет голландский тренер.

Рангник и перестройка

Случилось то, что и должно было произойти. «Манчестер Юнайтед» наконец-то официально объявил о назначении на пост главного тренера голландца Эрика тен Хага. И комментарий, который дал после этого спортивный директор «красных дьяволов» Джон Мерто тоже получился ожидаемым.

«За последние четыре года в «Аяксе» Эрик зарекомендовал себя как один из самых ярких и успешных тренеров в Европе, известный привлекательным, атакующим футболом своей команды и приверженностью молодым игрокам», — в этой фразе весь смысл решения английского клуба, который в последние годы постоянно прокалывается с тренерами.

Жозе Моуринью оказался для «Юнайтед» слишком консервативным. Уле Гуннар Сульшер, имевший шанс стать истинным наследником сэра Алекса Фергюсона и пользовавшийся полной поддержкой легендарного шотландца, уперся в потолок собственных возможностей и не смог перестроить команду после возвращения Криштиану Роналду. А смысл назначения Ральфа Рангника, кажется, никто так и не понял.

Мы можем только догадываться. Но самой разумной кажется версия о том, что давно не работавшему главным тренером немцу дали возможность изучить команду и отдельных футболистов изнутри, дав на основании увиденного рекомендации по развитию проекта. Тем более, изначально было обозначено, что Рангник работает до конца сезона, после чего перейдет на должность консультанта. По данным английских СМИ, по условиям двухлетнего контракта 62-летний специалист в среднем будет выполнять свои обязанности по шесть дней в месяц.

Что это значит? Скорее всего, то, что Рангник будет оказывать клубу определенные услуги, но при этом ключевые решения окажутся вне его компетенции. Косвенно данную мысль подтверждает информация Daily Mail, согласно которой руководство «МЮ» не советовалось с немцем в процесс поиска нового главного тренера и не привлекало Ральфа к переговорам. Вместе с тем, как утверждает один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, Рангник положительно отозвался о кандидатуре тен Хага.

А еще немец на днях заявил о том, что «дьяволам» нужна перестройка. В выступлении Рангника каждый услышал свое. Кто-то сделал акцент на том, что «МЮ» в своем развитии отстает от «Ливерпуля» примерно на шесть лет. Кто-то иронизировал по поводу мыслей о необходимости приглашения до десяти новых футболистов. Но, по большому счету, все это — попытки вырвать громкие фразы из контекста.

Прежде всего, Рангник говорил о системе, подчеркнув: пригласив Юргена Клоппа, «Ливерпуль» не просто назначил нового тренера, а изменил подход к процессу формирования команды. «Перед тем, как подписывать футболистов, надо определиться со стилем игры команды. Понять, в какой футбол собирается играть новый тренера», — подчеркнул Рангник.

Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press

200 миллионов на трансферы

Ответ на последний вопрос, кажется, на поверхности, только тен Хаг отнюдь не сторонник слепого следования голландскому стилю с расстановкой 4-3-3 с акцентом на кавалерийские атаки. Свою первую награду лучшему тренеру Голландии 52-летний специалист заработал еще в «Утрехте», который играл в довольно прагматичный для Эредивизи футбол. С «Аяксом» же, который значительно превосходит всех на внутренней арене, тен Хаг получил возможность доминировать.

При этом за четыре года тренер фактически выстроил две разные команды. В первой, которая три года назад остановилась в шаге от финала Лиги чемпионов, расцвели молодые таланты, однако амстердамцы объективно не могли удержать Френки де Йонга, де Лигта, ван де Бека и Дольбега, не говоря уже о более опытном Зиеше. Нынешний «Аякс» — более возрастной за счет Тадича, Классена, Блинда и Аллера, а влияние нового поколения не так очевидно, если не считать находящегося в шаге от перехода в «Баварию» Гравенберха и бразильца Антони.

То есть, тен Хаг — гибкий тренер, умеющий использовать сильные стороны своих футболистов, а также способный как развивать таланты, так и находить язык с опытными мастерами, которые зачастую обладают непростым характером. Хотя очевидно, что сравнивать Тадича с еще не определившимся со своим будущим Криштиану Роналду глупо. Да и общий уровень давления в «МЮ» по определению выше. Не говоря уже об уровне конкуренции в АПЛ.

Манкунианцы не станут по мановению волшебной палочки копией «Аякса» более высокого уровня. Как минимум потому, что у них есть давняя проблема с сильным опорным полузащитником, а критикуемый всеми Магуайр не слишком подходит для игры с высокой линией обороны. Вместе с тем в схемах голландского тренера должен перезапустить карьеру ван де Бек. Также стоит ждать раскрытия таланта Санчо и создания комфортной среды для Бруну Фернандеша.

Впрочем, сейчас — до первых новостей о трансферах как на вход, так и на выход — всерьез рассуждать о том, каким будет новый «МЮ», не имеет никакого смысла. Пока это лишь разговоры о возможном расставании с дюжиной игроков и летнем трансферном бюджете на 200 миллионов фунтов.

Сам тен Хаг, которому обещали дать право утверждать все сделки, в своем первом комментарии после назначения разве что намекнул на это фразой о намерении развивать команду. А что из этого получится — очень интересно, потому что не каждый готов к работе с топ-клубами. Для этого, как показывает опыт Унаи Эмери, мало быть блестящим тренером. Между тем, пост «наследника Фергюсона» до сих пор вакантен.