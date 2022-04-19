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Сегодня, 15:00

«Ливерпуль» Клоппа может стать величайшей английской командой в истории. Для этого нужно выиграть 12 матчей и немного удачи

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура АПЛ 19 апреля
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп и Джордан Хендерсон.
Фото Reuters
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Reuters
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А именно — осечка «Манчестер Сити».

То, что во второй половине апреля «Ливерпуль» все еще претендует на четыре трофея по итогам сезона, — уже мощно. Понятно, что все давно привыкли и не обращают внимания на риторику топ-клубов из серии «мы боремся за победу во всех турнирах» и все в таком духе. Обычно уже зимой становится ясно, что никаких «всех турниров» не будет. А кроме того, все равно приходится расставлять приоритеты, пусть мало кто в этом признается.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Именно поэтому ситуация «Ливерпуля» уже как минимум необычна, а как максимум может стать поистине уникальной. Ближайшие 12 матчей (а может, и меньше) покажут, сумеют ли красные войти в историю. Потому что ранее еще никому в Англии не удавалось выиграть все четыре турнира за сезон, в которых клуб принимал участие. Хотя великих команд-династий и команд, которые безусловно доминировали на том или ином отрезке времени, можно вспомнить сразу несколько. Тот же «Ливерпуль» 1970-1980-х, «МЮ» в 1990-х и так далее.

О сложности задачи говорит хотя бы тот факт, что золотых дублей — побед в чемпионате и Кубке Англии — за всю историю было всего 12. С тех пор как с 1961 года стал разыгрываться Кубок лиги, забрать все три внутренних трофея в один сезон смог лишь «Манчестер Сити» — в 2019-м. Близок был к этому «МЮ» в сезоне-1993/94 — команда Алекса Фергюсона взяла чемпионат и Кубок, но в финале Кубка лиги проиграла «Астон Вилле» (1:3).

Есть еще знаменитый требл «Юнайтед» 1999 года с победами в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Все знают про финал с «Баварией», когда 0:1 в самой концовке превратились в 2:1, но и в чемпионате все было невероятно драматично. За два тура до финиша «МЮ» уступал «Арсеналу» два очка, но «канониры» сгорели «Лидсу» (0:1), пропустив «Юнайтед» вперед. В заключительный день «красные дьяволы» сами чуть не отдали титул, проигрывая по ходу матча «Тоттенхэму» — 0:1, но все же сумели перевернуть матч — 2:1. Однако в Кубке лиги «МЮ» вылетел в четвертьфинале.

Кроме того, есть сезон «Ливерпуля» сразу с тремя победами в кубках. Весной 2001-го красные взяли Кубок лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА, обыграв в сумасшедшем финале «Алавес» (5:4), когда на поле летели фаллоимитаторы. Но в АПЛ команда Жерара Улье стала только третьей, отстав от взявшего титул «МЮ» на 11 очков и едва заскочив в Лигу чемпионов.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; празднуют гол. «Ливерпуль» идет на величайший сезон. На пути к четырем трофеям красиво убрали «Манчестер Сити»

Ну и сезон «Сити» — 2018/19, про который уже говорилось. Там тоже было весело. Во-первых, эпичная чемпионская гонка с «Ливерпулем». Во-вторых, финал Кубка лиги с «Челси», когда голкипер синих Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти и в итоге проиграл ее. В-третьих, невероятный ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» с отмененным ВАР голом Рахима Стерлинга в уже добавленное время.

Каковы шансы «Ливерпуля»?

Кубок лиги красные уже взяли.

В Кубке Англии вышли в финал, где сыграют с «Челси» (ремейк решающего матча Кубка лиги — если получится так же весело, будет здорово).

В Лиге чемпионов впереди полуфинал с «Вильярреалом», где «Ливерпуль» — фаворит, при всей европейской магии Унаи Эмери.

Наконец, чемпионат. Отставание от «Манчестер Сити» — одно очко, и тем и другим осталось сыграть по семь матчей, и те, и другие будут отвлекаться на Лигу чемпионов.

Футболисты "Ливерпуля". Фото Reuters
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Reuters

Календарь проще у «Сити»: «Брайтон» (д), «Уотфорд» (д), «Лидс» (г), «Ньюкасл» (д), «Вест Хэм» (г), «Астон Вилла» (д) плюс выезд к «Вулверхэмптону», дата которого еще не определена.

Для сравнения, вот список матчей «Ливерпуля»: «МЮ» (д), «Эвертон» (д), «Ньюкасл» (г), «Тоттенхэм» (д), «Астон Вилла» (г), «Саутгемптон» (г), «Вулверхэмптон» (д).

Список уже довольно наглядный, но The Analyst для убедительности приводит такие данные: оставшиеся соперники «Сити» набирают в среднем 0,97 очка за матч. Проще календарь на финишном отрезке только у «Кристал Пэлас» — 0,87 очка. Соперники же «Ливерпуля» набирают в среднем 1,13 очка за игру — показатель из середины списка, но тем не менее. Ведь красным нужно не только выиграть все свои матчи, но и ждать оплошности «Сити».

Так что вероятность того, что «Ливерпуль» заберет еще два кубка, кажется выше, чем-то, что Клопп возьмет титул в АПЛ. Но, конечно, очень хочется, чтобы случился покер, — просто потому, что приятно стать свидетелем такого великого события, а потом увлеченно спорить, какое место эта команда занимает в истории.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Юрген Клопп
6
17
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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