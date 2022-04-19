«Ливерпуль» Клоппа может стать величайшей английской командой в истории. Для этого нужно выиграть 12 матчей и немного удачи
То, что во второй половине апреля «Ливерпуль» все еще претендует на четыре трофея по итогам сезона, — уже мощно. Понятно, что все давно привыкли и не обращают внимания на риторику топ-клубов из серии «мы боремся за победу во всех турнирах» и все в таком духе. Обычно уже зимой становится ясно, что никаких «всех турниров» не будет. А кроме того, все равно приходится расставлять приоритеты, пусть мало кто в этом признается.
Именно поэтому ситуация «Ливерпуля» уже как минимум необычна, а как максимум может стать поистине уникальной. Ближайшие 12 матчей (а может, и меньше) покажут, сумеют ли красные войти в историю. Потому что ранее еще никому в Англии не удавалось выиграть все четыре турнира за сезон, в которых клуб принимал участие. Хотя великих команд-династий и команд, которые безусловно доминировали на том или ином отрезке времени, можно вспомнить сразу несколько. Тот же «Ливерпуль» 1970-1980-х, «МЮ» в 1990-х и так далее.
О сложности задачи говорит хотя бы тот факт, что золотых дублей — побед в чемпионате и Кубке Англии — за всю историю было всего 12. С тех пор как с 1961 года стал разыгрываться Кубок лиги, забрать все три внутренних трофея в один сезон смог лишь «Манчестер Сити» — в 2019-м. Близок был к этому «МЮ» в сезоне-1993/94 — команда Алекса Фергюсона взяла чемпионат и Кубок, но в финале Кубка лиги проиграла «Астон Вилле» (1:3).
Есть еще знаменитый требл «Юнайтед» 1999 года с победами в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Все знают про финал с «Баварией», когда 0:1 в самой концовке превратились в 2:1, но и в чемпионате все было невероятно драматично. За два тура до финиша «МЮ» уступал «Арсеналу» два очка, но «канониры» сгорели «Лидсу» (0:1), пропустив «Юнайтед» вперед. В заключительный день «красные дьяволы» сами чуть не отдали титул, проигрывая по ходу матча «Тоттенхэму» — 0:1, но все же сумели перевернуть матч — 2:1. Однако в Кубке лиги «МЮ» вылетел в четвертьфинале.
Кроме того, есть сезон «Ливерпуля» сразу с тремя победами в кубках. Весной 2001-го красные взяли Кубок лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА, обыграв в сумасшедшем финале «Алавес» (5:4), когда на поле летели фаллоимитаторы. Но в АПЛ команда Жерара Улье стала только третьей, отстав от взявшего титул «МЮ» на 11 очков и едва заскочив в Лигу чемпионов.
Ну и сезон «Сити» — 2018/19, про который уже говорилось. Там тоже было весело. Во-первых, эпичная чемпионская гонка с «Ливерпулем». Во-вторых, финал Кубка лиги с «Челси», когда голкипер синих Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти и в итоге проиграл ее. В-третьих, невероятный ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» с отмененным ВАР голом Рахима Стерлинга в уже добавленное время.
Каковы шансы «Ливерпуля»?
Кубок лиги красные уже взяли.
В Кубке Англии вышли в финал, где сыграют с «Челси» (ремейк решающего матча Кубка лиги — если получится так же весело, будет здорово).
В Лиге чемпионов впереди полуфинал с «Вильярреалом», где «Ливерпуль» — фаворит, при всей европейской магии Унаи Эмери.
Наконец, чемпионат. Отставание от «Манчестер Сити» — одно очко, и тем и другим осталось сыграть по семь матчей, и те, и другие будут отвлекаться на Лигу чемпионов.
Календарь проще у «Сити»: «Брайтон» (д), «Уотфорд» (д), «Лидс» (г), «Ньюкасл» (д), «Вест Хэм» (г), «Астон Вилла» (д) плюс выезд к «Вулверхэмптону», дата которого еще не определена.
Для сравнения, вот список матчей «Ливерпуля»: «МЮ» (д), «Эвертон» (д), «Ньюкасл» (г), «Тоттенхэм» (д), «Астон Вилла» (г), «Саутгемптон» (г), «Вулверхэмптон» (д).
Список уже довольно наглядный, но The Analyst для убедительности приводит такие данные: оставшиеся соперники «Сити» набирают в среднем 0,97 очка за матч. Проще календарь на финишном отрезке только у «Кристал Пэлас» — 0,87 очка. Соперники же «Ливерпуля» набирают в среднем 1,13 очка за игру — показатель из середины списка, но тем не менее. Ведь красным нужно не только выиграть все свои матчи, но и ждать оплошности «Сити».
Так что вероятность того, что «Ливерпуль» заберет еще два кубка, кажется выше, чем-то, что Клопп возьмет титул в АПЛ. Но, конечно, очень хочется, чтобы случился покер, — просто потому, что приятно стать свидетелем такого великого события, а потом увлеченно спорить, какое место эта команда занимает в истории.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
5
|МЮ
|32
|15
|9
|8
|52-44
|54
|
6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|
10
|Лестер
|30
|11
|7
|12
|46-50
|40
|
11
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
13
|Ньюкасл
|32
|9
|10
|13
|36-55
|37
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|31
|4
|13
|14
|26-45
|25
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 3
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 1
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 1
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|3 : 1
|19.04
|22:00
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.04
|21:45
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|20.04
|22:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.04
|21:45
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|11.05
|21:45
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|20
|1
|7