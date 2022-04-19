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Сегодня, 17:45

«Твоя боль — это наша боль». Роналду поддержали даже в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле», из России сообщения пришли от «Спартака» и «Локомотива»

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» поддержали Криштиану Роналду после трагедии в семье португальца
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Фото AFP
Отклик на трагедию в семье Криштиану.

Криштиану Роналду и его супруга Джорджина вчера сообщили о смерти своего новорожденного сына. Пара ждала близнецов — мальчика и девочку, но во время родов врачам удалось спасти только дочь.

Трагедия не оставила равнодушными партнеров Роналду по «МЮ»: его публично поддержали практически все футболисты команды. Сам клуб отреагировал словами поддержки: «Твоя боль — это наша боль. Любви и сил тебе и твоей семье в это непростое время».

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«МЮ» сообщил во вторник утром, что из-за трагедии Роналду не примет участия в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» — важнейшей игре с турнирной точки зрения. Манкунианцы борются с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» за попадание в топ-4, поэтому команде Ральфа Рангника крайне нужны очки. Неучастие Роналду, который в прошлой игре с «Норвичем» оформил победный хет-трик, станет существенной потерей для команды.

«Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время. Можем подтвердить, что он не сыграет против «Ливерпуля» на «Энфилде» во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности», — сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».

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Фанаты «Ливерпуля» в социальных сетях призывают сегодня на игре поддержать Роналду, устроив акцию с аплодисментами на 7-й минуте матча (Криштиану играет под 7-м номером. — Прим. «СЭ»).

«Если вам посчастливиться быть на игре, то, пожалуйста, проявите уважение к Криштиану Роналду и его семье, приняв участие в акции с аплодисментами, которые состоятся на седьмой минуте. Соперничество должно отойти на второй план в таких душераздирающих обстоятельствах. Ты никогда не будешь одинок, CR7-младший», — написали фанаты клуба.

Сам «Ливерпуль» вчера тоже поддержал игрока, написав сообщение ему в комментариях: «Все мы здесь, в Ливерпуле, выражаем глубочайшие соболезнования вам, Джорджине и семье».

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Кто еще поддержал Криштиану: все бывшие клубы, «Манчестер Сити», а «Реал» выпустил официальное заявление на сайте

В комментариях к заявлению Роналду невероятный отклик — суммарно во всех соцсетях ему оставили более полумиллиона сообщений.

Слова поддержки написали бывшие клубы игрока: «Спортинг», «Ювентус» и «Реал». Туринский и португальский клуб написали, что мыслями с семьей Роналду, а сливочные вовсе выпустили официальное сообщение на своем сайте.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти одного из детей, которого ждали наш любимый Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес. «Реал Мадрид» разделяет эту боль с вами и выражает свою любовь», — говорится в заявлении.

В стороне не остался даже «Манчестер Сити» — принципиальнейший соперник «МЮ». «Горожане» поддержали Криштиану: «Все в «Манчестер Сити» выражают глубочайшие соболезнования тебе и Джорджине».

Реакция звезд спорта.
Реакция звезд спорта.

На трагедию откликнулись «Лидс», «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Норвич» и другие клубы АПЛ.

Обратились к Роналду и многие звезды футбола и спорта — бывшие и действующие.

Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш: «Выражаю искренние соболезнования вам и вашей семье в связи с невообразимой утратой».

Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер: «Мои мысли и молитвы связаны с вами, Джорджиной и вашей семьей».

Звезда НБА Пау Газоль: «Думаю о вас с Джорджиной в это ужасное время и выражаю вам свою любовь».

Легендарный экс-игрок сборной Бразилии Кафу: «Молюсь за тебя и твою семью. Пусть Господь утешит вас и даст вам сил. Друг Кафу обнимает вас».
Экс-игрок сборной Англии и телеведущий Гари Линекер: «Ужасно печальная новость. Мои искренние соболезнования вам и семье».

Одна из лучших футболисток мира Марта: «Сил тебе, твоей жене и всей вашей семье».

Реакция звезд спорта.
Реакция звезд спорта.

Трагедия в семье Криштиану нашла отклик и в России: слова поддержки португальцу написали «Спартак» и «Локомотив», а также экс-вратарь «Зенита» и сборной Вячеслав Малафеев.

Реакция "Спартака".
Реакция «Спартака».
Реакция "Локомотива".
Реакция «Локомотива».
Криштиану Роналду
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Ливерпуль» Клоппа может стать величайшей английской командой в истории. Для этого нужно выиграть 12 матчей и немного удачи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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