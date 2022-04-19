«Твоя боль — это наша боль». Роналду поддержали даже в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле», из России сообщения пришли от «Спартака» и «Локомотива»
Криштиану Роналду и его супруга Джорджина вчера сообщили о смерти своего новорожденного сына. Пара ждала близнецов — мальчика и девочку, но во время родов врачам удалось спасти только дочь.
Трагедия не оставила равнодушными партнеров Роналду по «МЮ»: его публично поддержали практически все футболисты команды. Сам клуб отреагировал словами поддержки: «Твоя боль — это наша боль. Любви и сил тебе и твоей семье в это непростое время».
Роналду сегодня пропустит матч с «Ливерпулем». На «Энфилде» почтят память сына Криштиану
«МЮ» сообщил во вторник утром, что из-за трагедии Роналду не примет участия в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» — важнейшей игре с турнирной точки зрения. Манкунианцы борются с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» за попадание в топ-4, поэтому команде Ральфа Рангника крайне нужны очки. Неучастие Роналду, который в прошлой игре с «Норвичем» оформил победный хет-трик, станет существенной потерей для команды.
«Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время. Можем подтвердить, что он не сыграет против «Ливерпуля» на «Энфилде» во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности», — сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».
Фанаты «Ливерпуля» в социальных сетях призывают сегодня на игре поддержать Роналду, устроив акцию с аплодисментами на 7-й минуте матча (Криштиану играет под 7-м номером. — Прим. «СЭ»).
«Если вам посчастливиться быть на игре, то, пожалуйста, проявите уважение к Криштиану Роналду и его семье, приняв участие в акции с аплодисментами, которые состоятся на седьмой минуте. Соперничество должно отойти на второй план в таких душераздирающих обстоятельствах. Ты никогда не будешь одинок, CR7-младший», — написали фанаты клуба.
Сам «Ливерпуль» вчера тоже поддержал игрока, написав сообщение ему в комментариях: «Все мы здесь, в Ливерпуле, выражаем глубочайшие соболезнования вам, Джорджине и семье».
Кто еще поддержал Криштиану: все бывшие клубы, «Манчестер Сити», а «Реал» выпустил официальное заявление на сайте
В комментариях к заявлению Роналду невероятный отклик — суммарно во всех соцсетях ему оставили более полумиллиона сообщений.
Слова поддержки написали бывшие клубы игрока: «Спортинг», «Ювентус» и «Реал». Туринский и португальский клуб написали, что мыслями с семьей Роналду, а сливочные вовсе выпустили официальное сообщение на своем сайте.
«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти одного из детей, которого ждали наш любимый Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес. «Реал Мадрид» разделяет эту боль с вами и выражает свою любовь», — говорится в заявлении.
В стороне не остался даже «Манчестер Сити» — принципиальнейший соперник «МЮ». «Горожане» поддержали Криштиану: «Все в «Манчестер Сити» выражают глубочайшие соболезнования тебе и Джорджине».
На трагедию откликнулись «Лидс», «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Норвич» и другие клубы АПЛ.
Обратились к Роналду и многие звезды футбола и спорта — бывшие и действующие.
Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш: «Выражаю искренние соболезнования вам и вашей семье в связи с невообразимой утратой».
Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер: «Мои мысли и молитвы связаны с вами, Джорджиной и вашей семьей».
Звезда НБА Пау Газоль: «Думаю о вас с Джорджиной в это ужасное время и выражаю вам свою любовь».
Легендарный экс-игрок сборной Бразилии Кафу: «Молюсь за тебя и твою семью. Пусть Господь утешит вас и даст вам сил. Друг Кафу обнимает вас».
Экс-игрок сборной Англии и телеведущий Гари Линекер: «Ужасно печальная новость. Мои искренние соболезнования вам и семье».
Одна из лучших футболисток мира Марта: «Сил тебе, твоей жене и всей вашей семье».
Трагедия в семье Криштиану нашла отклик и в России: слова поддержки португальцу написали «Спартак» и «Локомотив», а также экс-вратарь «Зенита» и сборной Вячеслав Малафеев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
5
|МЮ
|32
|15
|9
|8
|52-44
|54
|
6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|
10
|Лестер
|30
|11
|7
|12
|46-50
|40
|
11
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
13
|Ньюкасл
|32
|9
|10
|13
|36-55
|37
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|31
|4
|13
|14
|26-45
|25
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 3
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 1
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 1
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|3 : 1
|19.04
|22:00
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.04
|21:45
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|20.04
|22:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.04
|21:45
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|11.05
|21:45
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|20
|1
|7