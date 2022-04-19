«Манчестер Юнайтед» и «Реал» поддержали Криштиану Роналду после трагедии в семье португальца

Отклик на трагедию в семье Криштиану.

Криштиану Роналду и его супруга Джорджина вчера сообщили о смерти своего новорожденного сына. Пара ждала близнецов — мальчика и девочку, но во время родов врачам удалось спасти только дочь.

Трагедия не оставила равнодушными партнеров Роналду по «МЮ»: его публично поддержали практически все футболисты команды. Сам клуб отреагировал словами поддержки: «Твоя боль — это наша боль. Любви и сил тебе и твоей семье в это непростое время».

Роналду сегодня пропустит матч с «Ливерпулем». На «Энфилде» почтят память сына Криштиану

«МЮ» сообщил во вторник утром, что из-за трагедии Роналду не примет участия в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» — важнейшей игре с турнирной точки зрения. Манкунианцы борются с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» за попадание в топ-4, поэтому команде Ральфа Рангника крайне нужны очки. Неучастие Роналду, который в прошлой игре с «Норвичем» оформил победный хет-трик, станет существенной потерей для команды.

«Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время. Можем подтвердить, что он не сыграет против «Ливерпуля» на «Энфилде» во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности», — сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Фанаты «Ливерпуля» в социальных сетях призывают сегодня на игре поддержать Роналду, устроив акцию с аплодисментами на 7-й минуте матча (Криштиану играет под 7-м номером. — Прим. «СЭ»).

«Если вам посчастливиться быть на игре, то, пожалуйста, проявите уважение к Криштиану Роналду и его семье, приняв участие в акции с аплодисментами, которые состоятся на седьмой минуте. Соперничество должно отойти на второй план в таких душераздирающих обстоятельствах. Ты никогда не будешь одинок, CR7-младший», — написали фанаты клуба.

Сам «Ливерпуль» вчера тоже поддержал игрока, написав сообщение ему в комментариях: «Все мы здесь, в Ливерпуле, выражаем глубочайшие соболезнования вам, Джорджине и семье».

Кто еще поддержал Криштиану: все бывшие клубы, «Манчестер Сити», а «Реал» выпустил официальное заявление на сайте

В комментариях к заявлению Роналду невероятный отклик — суммарно во всех соцсетях ему оставили более полумиллиона сообщений.

Слова поддержки написали бывшие клубы игрока: «Спортинг», «Ювентус» и «Реал». Туринский и португальский клуб написали, что мыслями с семьей Роналду, а сливочные вовсе выпустили официальное сообщение на своем сайте.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти одного из детей, которого ждали наш любимый Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес. «Реал Мадрид» разделяет эту боль с вами и выражает свою любовь», — говорится в заявлении.

В стороне не остался даже «Манчестер Сити» — принципиальнейший соперник «МЮ». «Горожане» поддержали Криштиану: «Все в «Манчестер Сити» выражают глубочайшие соболезнования тебе и Джорджине».

Реакция звезд спорта.

На трагедию откликнулись «Лидс», «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Норвич» и другие клубы АПЛ.

Обратились к Роналду и многие звезды футбола и спорта — бывшие и действующие.

Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш: «Выражаю искренние соболезнования вам и вашей семье в связи с невообразимой утратой».

Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер: «Мои мысли и молитвы связаны с вами, Джорджиной и вашей семьей».

Звезда НБА Пау Газоль: «Думаю о вас с Джорджиной в это ужасное время и выражаю вам свою любовь».

Легендарный экс-игрок сборной Бразилии Кафу: «Молюсь за тебя и твою семью. Пусть Господь утешит вас и даст вам сил. Друг Кафу обнимает вас».

Экс-игрок сборной Англии и телеведущий Гари Линекер: «Ужасно печальная новость. Мои искренние соболезнования вам и семье».

Одна из лучших футболисток мира Марта: «Сил тебе, твоей жене и всей вашей семье».

Реакция звезд спорта.

Трагедия в семье Криштиану нашла отклик и в России: слова поддержки португальцу написали «Спартак» и «Локомотив», а также экс-вратарь «Зенита» и сборной Вячеслав Малафеев.

Реакция «Спартака».