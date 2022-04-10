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«Мой сын подвергся нападению». Роналду разбил телефон мальчику с аутизмом

После поражения от «Эвертона» Криштиану Роналду разбил телефон мальчику с аутизмом
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Синяк на руке мальчика.
Разбившийся телефон.
Джей Хардинг.
Фото из соцсетей мамы Джея Хардинга
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Но Криштиану сумел выкрутиться — позвал его на «Олд Траффорд» и извинился.

После поражения от «Эвертона» (0:1) в очередном матче АПЛ звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сумел сдержать негативные эмоции и по пути в раздевалку ударил по телефону снимавшего уходивших с поля игроков фаната. Гаджет упал на землю и разбился.

Пострадавшим оказался 14-летний болельщик из Ливерпуля (матч проходил на «Гудисон Парк») Джей Хардинг, который хотел снять повреждение у игрока: Криштиану уходил с поля, сняв щитки и хромая, на одной ноге была большая ссадина. Мальчик опустил телефон, чтобы сделать кадр получше, а Роналду это не понравилось. Мальчик с аутизмом был в шоке от инцидента — во всяком случае так рассказала его мама Сара в интервью Liverpool Echo.

Джей Хардинг. Фото из соцсетей мамы Джея Хардинга
Джей Хардинг.
из соцсетей мамы Джея Хардинга

«Игроки «МЮ» уходили с поля после свистка. Мы сидели прямо около тоннеля, и мой сын снимал их на видео. Он опустил телефон ниже, потому что Роналду, проходя мимо, стянул гетру, и было видно, что из его ноги идет кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть поближе, — он даже ничего не говорил. Роналду шел мимо с ужасным, ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. Вы можете увидеть, какой у него синяк. Просто не могу поверить, что говорю об этом.

Я плакала, меня трясло. Джейкоб был в полном шоке — у него аутизм и диспраксия (детская неуклюжесть. — Прим. «СЭ»). Так что он полностью осознал, что случилось, только когда мы пришли домой. Он очень расстроен, и его теперь будет сложно снова вытащить на футбол. Это был первый матч в его жизни, и случилось такое.

 
Нападающий &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Криштиану Роналду. Криштиану не забивает и психует, а Месси, Неймар и Мбаппе устроили новое шоу

Это уничтожило наш день и оставило неприятный привкус. Роналду — это кумир. Да, он не играет за «Эвертон», но это важный футболист. Мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Это его кумир. Я бы поняла это, если бы Джейк махал ему в лицо, но он был далеко от него, ведь Роналду присел и смотрел на свою ногу. Это мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста», — рассказала она.

Инцидент даже взяла на контроль полиция Мерсисайда, о чем сообщила в выпущенном пресс-релизе. Сотрудникам поступили сообщения о том, что футболист напал на болельщика. Мать мальчика показала журналистам фото руки сына, которую якобы повредил Криштиану.

Синяк на руке мальчика.
Синяк на руке мальчика.
 

Роналду извинился и позвал мальчика на «Олд Траффорд»

После серьезной волны критики Криштиану постарался реабилитироваться и пригласил болельщика на домашний стадион «Манчестер Юнайтед». Португалец принес парню извинения в соцсетях.

«Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит нашу прекрасную игру.

Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на «Олд Траффорд», — написал нападающий.

Разбившийся телефон.
Разбившийся телефон.
 

Откликнется ли семья мальчика на приглашение, пока неизвестно. Но после серьезной поломки телефона обычным приглашением на футбол португалец вряд ли сможет отделаться. Пострадавший парень заслужил как минимум новый гаджет.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Арсенал Т 0
2-й тайм

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
12
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
13
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
14
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
15
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
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 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
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8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 1 : 0
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 1 : 0
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
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9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 0 : 6
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 0 : 3
9.04 19:30
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10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
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Лестер – Кр. Пэлас
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 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
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