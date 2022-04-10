«Мой сын подвергся нападению». Роналду разбил телефон мальчику с аутизмом

Но Криштиану сумел выкрутиться — позвал его на «Олд Траффорд» и извинился.

После поражения от «Эвертона» (0:1) в очередном матче АПЛ звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сумел сдержать негативные эмоции и по пути в раздевалку ударил по телефону снимавшего уходивших с поля игроков фаната. Гаджет упал на землю и разбился.

Пострадавшим оказался 14-летний болельщик из Ливерпуля (матч проходил на «Гудисон Парк») Джей Хардинг, который хотел снять повреждение у игрока: Криштиану уходил с поля, сняв щитки и хромая, на одной ноге была большая ссадина. Мальчик опустил телефон, чтобы сделать кадр получше, а Роналду это не понравилось. Мальчик с аутизмом был в шоке от инцидента — во всяком случае так рассказала его мама Сара в интервью Liverpool Echo.

Джей Хардинг. из соцсетей мамы Джея Хардинга

«Игроки «МЮ» уходили с поля после свистка. Мы сидели прямо около тоннеля, и мой сын снимал их на видео. Он опустил телефон ниже, потому что Роналду, проходя мимо, стянул гетру, и было видно, что из его ноги идет кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть поближе, — он даже ничего не говорил. Роналду шел мимо с ужасным, ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. Вы можете увидеть, какой у него синяк. Просто не могу поверить, что говорю об этом.

Я плакала, меня трясло. Джейкоб был в полном шоке — у него аутизм и диспраксия (детская неуклюжесть. — Прим. «СЭ»). Так что он полностью осознал, что случилось, только когда мы пришли домой. Он очень расстроен, и его теперь будет сложно снова вытащить на футбол. Это был первый матч в его жизни, и случилось такое.

Это уничтожило наш день и оставило неприятный привкус. Роналду — это кумир. Да, он не играет за «Эвертон», но это важный футболист. Мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Это его кумир. Я бы поняла это, если бы Джейк махал ему в лицо, но он был далеко от него, ведь Роналду присел и смотрел на свою ногу. Это мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста», — рассказала она.

Инцидент даже взяла на контроль полиция Мерсисайда, о чем сообщила в выпущенном пресс-релизе. Сотрудникам поступили сообщения о том, что футболист напал на болельщика. Мать мальчика показала журналистам фото руки сына, которую якобы повредил Криштиану.

Синяк на руке мальчика.

Роналду извинился и позвал мальчика на «Олд Траффорд»

После серьезной волны критики Криштиану постарался реабилитироваться и пригласил болельщика на домашний стадион «Манчестер Юнайтед». Португалец принес парню извинения в соцсетях.

«Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит нашу прекрасную игру.

Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на «Олд Траффорд», — написал нападающий.

Разбившийся телефон.

Откликнется ли семья мальчика на приглашение, пока неизвестно. Но после серьезной поломки телефона обычным приглашением на футбол португалец вряд ли сможет отделаться. Пострадавший парень заслужил как минимум новый гаджет.