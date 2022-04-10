Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:55

«Сити» и «Ливерпуль»: новый космос. Клопп и Гвардиола выдали ничейный спектакль

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в центральном матче 32-го тура АПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола после матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Фото AFP
Гол Рахима Стерлинга не был засчитан в матче с «Ливерпулем».
Фото Reuters
Садио Мане забивает в ворота «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Рияд Марез наносит удар по воротам «Ливерпуля».
Фото AFP
1/4
Два лидера АПЛ подарили зрителям зрелище. Чемпионская гонка сохраняется.

Новое класико

Информационный фон у этой игры был особым. Из всех соцсетей доносились эпитеты: «лучший», «превосходный», «сильнейший в истории». Подобными словами награждали всех: и тренеров, и футболистов, и, конечно, команды. Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вообще назвал противостояние красных и «Манчестер Сити» «величайшим в истории английского футбола». И многие подхватили — ярлыки любят вешать по всему миру.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
10 апр, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Ливерпуль
Голы
Де Брейне, 5 (1:0), Диогу Жота, 13 (1:1), Габриэл Жезус, 37 (2:1), Мане, 46 (2:2)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг (Махрез, 75) Габриэл Жезус (Грилиш, 83) Фоден
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара Хендерсон (Кейта, 78) Мане (Роберту Фирмину, 84) Салах Диогу Жота (Диас, 70)
Предупреждения
Бернарду Силва 40’  -  Робертсон 28’, Тиагу Алькантара 61’, Фабинью 83’, ван Дейк 89’
Судьи
Тэйлор (Англия)

Сравнивать битву «Ливерпуля» и «Сити» с историческими играми сложно — например, у «МЮ» и «Арсенала» были зрелищные схватки на стыке веков. Уместнее сравнивать это противостояние с современными аналогами. Лоск класико в последние сезоны потускнел, так как из «Барселоны» и «Реала» ушли мировые звезды, поэтому титул главного матча планеты сейчас вакантен. И, пожалуй, именно игры «Сити» и «Ливерпуля» можно назвать альтернативой класико — по уровню противников и по интриге в чемпионате.

Эта встреча — очередное доказательство.

Рияд Марез наносит удар по воротам "Ливерпуля". Фото AFP
Рияд Марез наносит удар по воротам «Ливерпуля».
Фото AFP

Прессинг Гвардиолы

До игры «Ливерпуль» отставал от «Сити» всего на одно очко, хотя еще в середине зимы такой разрыв казался фантастикой. Но со 2 января красные победили абсолютно во всех матчах АПЛ и возродили чемпионскую гонку. Помимо этого, «Ливерпуль» все еще сохраняет возможность оформить трофейный покер в этом сезоне — Кубок лиги уже взят, осталось три титула.

Но, конечно, выиграть в АПЛ будет едва ли не сложнее всего. Даже с учетом сокращенного отрыва.

Пеп Гвардиола удивил стартовым составом: с первых минут впервые с января вышел Габриэл Жезус, а Марез — лучший бомбардир «Сити» в сезоне — остался в запасе. Возможно, этим решением тренер хотел сделать более акцентированную ставку на высокий прессинг. Если да, то у него получилось.

В первом тайме «Сити» давил защиту «Ливерпуля» прямо на линии штрафной, причем защитников опекали чуть ли не всей группой атаки. Под таким настырным прессингом ошибались все: и ван Дейк, и Матип, и даже Трент.

Гол Рахима Стерлинга не был засчитан в матче с «Ливерпулем». Фото Reuters
Гол Рахима Стерлинга не был засчитан в матче с «Ливерпулем».
Фото Reuters

Проваленный старт красных

Юрген Клопп никаких сюрпризов выбором состава не преподнес. Удивил как раз отказ от высокого прессинга. В первые 20 минут «Ливерпуль» встречал соперника строго на своей половине поля, и, судя по медленному выходу хозяев из обороны, они тоже не ожидали такого радушия.

Но открыл счет именно «Сити», когда «Ливерпуль» замешкался при розыгрыше штрафного без свистка. Последнее — ключевое. Защитники красных выключились из эпизода, поэтому позволили Де Брейне пробить. Бельгийцу вдобавок помог рикошет от Матипа.

«Ливерпуль» провалил старт игры и включился только ближе к середине первого тайма, когда Эдерсон под вялым прессингом Жоты чуть не зашел в свои ворота с мячом. Вряд ли это случайность, ведь именно после промаха вратаря «Ливерпуль» стал активнее лезть вперед. Но было это уже при счете 1:1.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; и &laquo;Ливерпуль&raquo; в&nbsp;матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со&nbsp;счетом 2:2. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

Опасный выход Мареза

«Сити» контролировал мяч не намного больше «Ливерпуля», но часто подавал угловые. Причем Де Брейне постоянно целился с них точно в ворота. И один из них все-таки привел к голу — правда, во второй волне атаки: Жезус убежал за спину Тренту. Второй раз за тайм «Сити» надавил на больную точку «Ливерпуля»: игру в переходных фазах. В обоих случаях красные пропустили после потери концентрации.

Садио Мане забивает в ворота "Манчестер Сити". Фото Reuters
Садио Мане забивает в ворота «Манчестер Сити».
Фото Reuters

Карта ударов «Ливерпуля» до перерыва выглядела забавно: один — в результате голевой атаки, а другой — с середины поля от Трента, когда Эдерсон без труда поймал мяч. Но через 50 секунд после возобновления встречи «Ливерпуль» нанес третий удар по воротам — и забил. Интересно, что пас Мане сделал Салах. По слухам, их отношения испортились после вылета сборной Египта от Сенегала в стыках ЧМ-2022.

«Ливерпуль» стал солиднее играть после перерыва в обороне — разрывов было все меньше, и «Сити» уже не так активно забегал за спины защитникам. Хотя Стерлинг все-таки забил, но из офсайда. В целом во втором тайме скорости заметно упали — в том числе потому, что даже суперлюди не могут 90 минут носиться по полю. Но и Клопп, и Гвардиола попытались освежить игру предсказуемыми в общем-то ходами: гости выпустили Луиса Диаса, а хозяева — Мареза.

И если колумбиец в игру не вошел, то алжирец чуть не добыл для «Сити» победу. Сперва он со штрафного попал в штангу, а уже в добавленное время пустил мяч выше после контратаки.

2:2 — вряд ли этот счет устраивает кого-то из соперников, зато сохраняется интрига в борьбе за чемпионство. И этот матч доказал, что обе команды достойны титула.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
1
4
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самолет с бразильскими футболистами врезался в гору. Погибла почти вся команда
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • veritas

    Сити были ближе к победе. Как и положено домашней команде. Ливер же сыграл на контратаках. И ничья на чужом поле в такой ситуации в плюс красным. Жаль что гол Стерлинга отменили. Концовочка была бы на уровне. И вообще с такими офсайдами из-за торчащего носа надо что-то думать. В штрафной да, но у центра поля приоритет атаке должен быть. Классный матч, вобщем.

    10.04.2022

  • hant64

    Каждому из сегодняшних соперников осталось сыграть по 7 финалов, и потеря очков в любом из них может стоить титула, если другой соперник не окажется столь же любезен. Тем интереснее будет. Поскольку я Ливерпуль не долюбливаю, пожелаю удачи МС в этом финишном створе.

    10.04.2022

  • Rus485

    Всего 4 мяча забито, почему первый гол Ливерпуля не описан??обзор называется

    10.04.2022

  • seiko

    Неинтересно. Совсем не дотягивает до игр рпл, особенно игр срамтака. Как минимум десяток статеек по победе над арсеналом обеспечено!

    10.04.2022

    • «Мой сын подвергся нападению». Роналду разбил телефон мальчику с аутизмом
    Реклама
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
    2
    		 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
    3
    		 Челси 30 18 8 4 64-23 62
    4
    		 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
    5
    		 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
    6
    		 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
    7
    		 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
    8
    		 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
    9
    		 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
    10
    		 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
    11
    		 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
    12
    		 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
    13
    		 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
    14
    		 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
    15
    		 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
    16
    		 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
    17
    		 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
    18
    		 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
    19
    		 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
    20
    		 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    16.04 14:30
    Тоттенхэм – Брайтон
    		 - : -
    16.04 17:00
    МЮ – Норвич
    		 - : -
    16.04 17:00
    Саутгемптон – Арсенал
    		 - : -
    16.04 17:00
    Уотфорд – Брентфорд
    		 - : -
    17.04 16:15
    Вест Хэм – Бернли
    		 - : -
    17.04 16:15
    Ньюкасл – Лестер
    		 - : -
    17.04 18:30
    Вулверхэмптон – Ман. Сити
    		 - : -
    10.05 22:00
    Астон Вилла – Ливерпуль
    		 - : -
    11.05 21:30
    Лидс – Челси
    		 - : -
    19.05 21:45
    Эвертон – Кр. Пэлас
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Мохамед Салах

    Мохамед Салах

    Ливерпуль

    		 20
    Сон Хын Мин

    Сон Хын Мин

    Тоттенхэм Хотспур

    		 17
    Диогу Жота

    Диогу Жота

    Ливерпуль

    		 15
    П
    Поль Погба

    Поль Погба

    Манчестер Юнайтед

    		 9
    Трент Александр-Арнолд

    Трент Александр-Арнолд

    Ливерпуль

    		 8
    Харри Кейн

    Харри Кейн

    Тоттенхэм Хотспур

    		 8
    И К Ж
    Эзри Конса

    Эзри Конса

    Астон Вилла

    		 25 1 4
    Поль Погба

    Поль Погба

    Манчестер Юнайтед

    		 18 1 7
    Гранит Джака

    Гранит Джака

    Арсенал

    		 19 1 7
    Прогнозы на спорт
    Канал Спорт-Экспресс на YouTube
    Новости
    RSS RSS
    Все новости