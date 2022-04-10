«Сити» и «Ливерпуль»: новый космос. Клопп и Гвардиола выдали ничейный спектакль

Два лидера АПЛ подарили зрителям зрелище. Чемпионская гонка сохраняется.

Новое класико

Информационный фон у этой игры был особым. Из всех соцсетей доносились эпитеты: «лучший», «превосходный», «сильнейший в истории». Подобными словами награждали всех: и тренеров, и футболистов, и, конечно, команды. Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вообще назвал противостояние красных и «Манчестер Сити» «величайшим в истории английского футбола». И многие подхватили — ярлыки любят вешать по всему миру.

Сравнивать битву «Ливерпуля» и «Сити» с историческими играми сложно — например, у «МЮ» и «Арсенала» были зрелищные схватки на стыке веков. Уместнее сравнивать это противостояние с современными аналогами. Лоск класико в последние сезоны потускнел, так как из «Барселоны» и «Реала» ушли мировые звезды, поэтому титул главного матча планеты сейчас вакантен. И, пожалуй, именно игры «Сити» и «Ливерпуля» можно назвать альтернативой класико — по уровню противников и по интриге в чемпионате.

Эта встреча — очередное доказательство.

Рияд Марез наносит удар по воротам «Ливерпуля». Фото AFP

До игры «Ливерпуль» отставал от «Сити» всего на одно очко, хотя еще в середине зимы такой разрыв казался фантастикой. Но со 2 января красные победили абсолютно во всех матчах АПЛ и возродили чемпионскую гонку. Помимо этого, «Ливерпуль» все еще сохраняет возможность оформить трофейный покер в этом сезоне — Кубок лиги уже взят, осталось три титула.

Но, конечно, выиграть в АПЛ будет едва ли не сложнее всего. Даже с учетом сокращенного отрыва.

Пеп Гвардиола удивил стартовым составом: с первых минут впервые с января вышел Габриэл Жезус, а Марез — лучший бомбардир «Сити» в сезоне — остался в запасе. Возможно, этим решением тренер хотел сделать более акцентированную ставку на высокий прессинг. Если да, то у него получилось.

В первом тайме «Сити» давил защиту «Ливерпуля» прямо на линии штрафной, причем защитников опекали чуть ли не всей группой атаки. Под таким настырным прессингом ошибались все: и ван Дейк, и Матип, и даже Трент.

Гол Рахима Стерлинга не был засчитан в матче с «Ливерпулем». Фото Reuters

Проваленный старт красных

Юрген Клопп никаких сюрпризов выбором состава не преподнес. Удивил как раз отказ от высокого прессинга. В первые 20 минут «Ливерпуль» встречал соперника строго на своей половине поля, и, судя по медленному выходу хозяев из обороны, они тоже не ожидали такого радушия.

Но открыл счет именно «Сити», когда «Ливерпуль» замешкался при розыгрыше штрафного без свистка. Последнее — ключевое. Защитники красных выключились из эпизода, поэтому позволили Де Брейне пробить. Бельгийцу вдобавок помог рикошет от Матипа.

«Ливерпуль» провалил старт игры и включился только ближе к середине первого тайма, когда Эдерсон под вялым прессингом Жоты чуть не зашел в свои ворота с мячом. Вряд ли это случайность, ведь именно после промаха вратаря «Ливерпуль» стал активнее лезть вперед. Но было это уже при счете 1:1.

Опасный выход Мареза

«Сити» контролировал мяч не намного больше «Ливерпуля», но часто подавал угловые. Причем Де Брейне постоянно целился с них точно в ворота. И один из них все-таки привел к голу — правда, во второй волне атаки: Жезус убежал за спину Тренту. Второй раз за тайм «Сити» надавил на больную точку «Ливерпуля»: игру в переходных фазах. В обоих случаях красные пропустили после потери концентрации.

Садио Мане забивает в ворота «Манчестер Сити». Фото Reuters

Карта ударов «Ливерпуля» до перерыва выглядела забавно: один — в результате голевой атаки, а другой — с середины поля от Трента, когда Эдерсон без труда поймал мяч. Но через 50 секунд после возобновления встречи «Ливерпуль» нанес третий удар по воротам — и забил. Интересно, что пас Мане сделал Салах. По слухам, их отношения испортились после вылета сборной Египта от Сенегала в стыках ЧМ-2022.

«Ливерпуль» стал солиднее играть после перерыва в обороне — разрывов было все меньше, и «Сити» уже не так активно забегал за спины защитникам. Хотя Стерлинг все-таки забил, но из офсайда. В целом во втором тайме скорости заметно упали — в том числе потому, что даже суперлюди не могут 90 минут носиться по полю. Но и Клопп, и Гвардиола попытались освежить игру предсказуемыми в общем-то ходами: гости выпустили Луиса Диаса, а хозяева — Мареза.

И если колумбиец в игру не вошел, то алжирец чуть не добыл для «Сити» победу. Сперва он со штрафного попал в штангу, а уже в добавленное время пустил мяч выше после контратаки.

2:2 — вряд ли этот счет устраивает кого-то из соперников, зато сохраняется интрига в борьбе за чемпионство. И этот матч доказал, что обе команды достойны титула.