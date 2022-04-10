«Я кричал: «Не бей! Нет, Винни, нет!» История великой гонки между «Сити» и «Ливерпулем»

Немного ретро перед новой битвой на «Этихаде».

Казалось, что чемпионская гонка между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в сезоне-2018/19 настолько эпична, что снова устроить что-то подобное попросту невозможно. Но мы ошибались: две великие команды, возглавляемые двумя великими тренерами, снова делают это. Только сценарий получается зеркальным — сейчас догоняет банда Юргена Клоппа, а тогда это делали парни Пепа Гвардиолы.

Три года назад сразу после тура на Boxing Day «Ливерпуль» опережал «Сити» на семь очков. Нормальный гандикап, но впереди был еще целый круг. Однако уже в самом начале года отрыв сократился до четырех баллов — помогла победа в очном матче. На «Этихаде» хозяева выиграли 2:1, а победный гол забил пропавший сейчас с радаров Лерой Сане. Это было первое поражение «Ливерпуля» в чемпионате.

Следующая важная остановка — последний уик-энд января. «Сити» внезапно проиграл «Ньюкаслу», но красные упустили шанс вернуть «+7», на следующий день сгоняв домашнюю ничью с «Лестером». И спустя несколько дней, в следующем же туре, новая осечка «Ливерпуля» — 1:1 на выезде с «Вест Хэмом». При этом у лондонцев было всего два удара в створ. «Сити» же обыграл «Арсенал», и температура в гонке понизилась до всего «+3» в пользу красных. А в конце февраля стало и вовсе «+1», после того как «Ливерпуль» не смог взломать оборону «Манчестер Юнайтед» — 0:0.

Переворот же случился в 29-м туре в первые выходные марта. «Сити» добыл тяжелую гостевую победу над «Борнмутом» — 1:0, «Ливерпуль» снова сгонял 0:0 — на этот раз в дерби с «Эвертоном».

Эпизод в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в 2019 году. Фото Global Look Press

А дальше был абсолютно восхитительный перформанс обоих клубов, которые отказывались терять очки, выиграв все матчи до конца чемпионата. В итоге «Ливерпуль» остался без титула, потерпев всего одно поражение за весь сезон — у «Сити», например, их было четыре. Но, по крайней мере, красные смогли утешиться победой в Лиге чемпионов.

Одним из самых же памятных моментов той гонки стал домашний матч «горожан» с «Лестером» в предпоследнем туре — именно «лисы», которых зимой возглавил Брендан Роджерс, оставались единственной командой, которая могла бы отобрать очки у «Сити» (сенсации от «Брайтона» в заключительный день никто не ждал). 70 минут у болельщиков «Ливерпуля» теплилась надежда — парни Гвардиолы ожидаемо давили, но «Лестер» держался. И чем меньше оставалось времени, тем ощутимее игроки «Сити» нервничали.

Все, кроме Венсана Компани. Бельгийский центральный защитник, проводивший последний сезон за «Сити», получил мяч недалеко от центрального круга, продвинулся вперед и от души двинул под перекладину.

https://www.youtube.com/watch?v=KCjmGK0j3qY

Но тут ценен не только гол, который де-факто стал золотым («Брайтон» был побежден ожидаемо легко — 4:1), но и реакция не него партнеров Компани. Например, Агуэро после матча рассказывал, что кричал Компани, чтобы тот не бил по воротам: «Я кричал: «Не бей! Нет, Винни, нет!»

Примерно об этом же говорил и Гвардиола: «Перед игрой я сказал ему, чтобы он не бил по воротам. Но Венсан оказался достаточно умен, чтобы не послушать меня. И в итоге забил просто невероятный гол».

Гол Венсана Компани. Фото Global Look Press

«Я слышал, как все мне кричали: «Не бей!» Знаете, меня это раздражало — в конце концов, я играю на высшем уровне уже 15 лет, чтобы говорить мне такое. Поэтому просто взял и пробил», — рассказывал сам Компани.

За тур до матча с «Лестером» «Сити» последовательно обыграл «Тоттенхэм» (1:0) и «МЮ» (2:0), но, говоря о той гонке с «Ливерпулем», первое, что почти всем приходит на ум, — тот самый удар Компани.

Очень хочется, чтобы нынешнее соперничество подарило не менее эпичный момент — таким историям всегда нужен эпизод, который сразу всплывает в памяти и войдет в мифологию. Возможно, мы увидим нечто подобное уже в сегодняшней битве на «Этихад».