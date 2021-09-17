«Рангник способен изменить футбол везде, куда бы ни пришел. И не только в клубе, но и в целой стране». Интервью с экс-форвардом «Челси» Демба Ба

Сенегалец ненадолго заскочил в Москву.

Известный сенегальский форвард Демба Ба прилетел в Москву накануне матча Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель». 13 сентября он официально объявил об окончании карьеры футболиста, а день спустя прилетел в гости к Ральфу Рангнику. Бывший футболист «Челси», «Вест Хэма» и «Ньюкасла», признававшийся лучшим игроком АПЛ в декабре 2011 года и знающий пять иностранных языков, на протяжении четырех сезонов выступал у Рангника в «Хоффенхайме» и сохранил с ним дружеские отношения. В будущем он планирует стать спортивным директором и решил поучиться этой профессии в компании немца, до «Локомотива» управлявшего всей футбольной империей «Ред Булл» и обладающего огромными контактами.

Демба Ба. Фото «СЭ»

За полчаса до начала матча Демба Ба дал в Черкизово эксклюзивное интервью обозревателю «СЭ».

— Вы впервые в Москве? — вопрос Ба.

— Да. В этот короткий приезд у меня туристической программы нет, но поскольку теперь буду как можно чаще видеться с Ральфом (Рангником) и следовать за ним, то такая возможность еще появится.

— Были ли у вас когда-нибудь предложения из российских клубов?

— Да, из «Рубина». Но в это время я играл за «Ньюкасл», был там вполне доволен и предпочел остаться в Англии.

— Было ли это в то же время, когда в Казани играл ваш одноклубник по «Хоффенхайму» Карлос Эдуарду?

— Нет, попозже.

— Вы четыре года играли в этом немецком клубе под руководством Рангника и остались с ним друзьями. Что в работе с ним произвело наибольшее впечатление?

— То, что осталось у него до сих пор, — страсть. Страсть во всем, что он делает, к чему прикасается. И эту страсть Рангник передает всем людям вокруг него. Благодаря этой страсти мне было всегда легко находить с ним взаимопонимание, поскольку мы всегда находились на одном уровне отдачи и преданности нашему делу.

— Правда ли, что в будущем вы хотите стать спортивным директором и поэтому хотите сейчас поучиться управленческому искусству у Рангника?

— Был бы счастлив! Надо смотреть вперед, разрабатывать в жизни долгосрочные планы — и впитывать то правильное видение вещей, которое есть возможность впитать. И ничего лучшего, чем поучиться у Ральфа, невозможно представить. Потому что он сам — лучший.

— Эта учеба была вашей или его идеей?

— На сто процентов моей. Мы поддерживали контакт после «Хоффенхайма», он оказал очень большое влияние на мою игровую карьеру. Я смотрел, что он делает в других клубах, и гордился. Всегда чувствовал потребность в его программе, и теперь Ральф повлияет и на мою послеигровую карьеру.

— Как долго будет этот процес продолжаться?

— Столько, сколько я смогу. Вообще, учеба — это процесс, который продолжается всю жизнь и никогда не останавливается. Поэтому, если говорить глобально, то учиться у него буду всегда. Пока живы и я, и он.

— Удивлены ли, что Рангник сейчас связал себя с российским футболом, отправившись работать в «Локомотив»?

— Не удивлен. Верю в то, что Ральф способен изменить футбол везде, куда бы он ни пришел. И речь о видении футбола не только клубом, где он работает, но и целой страной.

— Можете об этом поподробнее?

— У него очень четкое представление об игре. Его идеал — это вертикальный быстрый атакующий футбол, в который играют талантливые молодые игроки с высокой рыночной стоимостью. Уверен, что все клубы сейчас должны быть заинтересованы в чем-то подобном. Очень важно, чтобы у клубов была, во-первых, правильная экономика, а во-вторых, привлекательный и созидательный футбол. Идеи Ральфа объединяют в себе одно и другое.

— Рангник считается идеологом и первооткрывателем самого современного футбола со ставкой на прессинг и контрпрессинг. Можете вспомнить, как это работало у него в «Хоффенхайме»?

— С одной стороны, это было удовольствие. С другой — тяжелый труд, поскольку футбол Ральфа требовал от тебя очень многого. Ты должен быть все время начеку, от тебя требуется всегда быть на сто процентов готовым физически — настолько этот тип игры энергозатратен. Зато он заставляет соперников страдать.

Сейчас так играют многие тренеры. А тогда он изменил видение футбола во всей Германии. После чего немецкие тренеры поехали по всей Европе и внедрили там тот самый футбол, который первым начал ставить Ральф. Это была революция!

— Кто из тренеров взял у него больше всех?

— Все знают, что Томас Тухель непосредственно учился у Рангника. Идеи Ральфа вдохновили Юргена Клоппа и многих других тренеров, в особенности немецких. Повторяю: он изменил весь футбол Германии!

— А кто из других известных тренеров, с которыми вы работали, произвел на вас наибольшее впечатление — Рафаэль Бенитес, Жозе Моуринью, еще кто-то? И чем именно?

— Моуринью. У него всегда был свой путь. Он знал, как находить путь к победе, и это работает в течение всей его карьеры.

— Знаете ли кого-то из «Локомотива»?

— Конечно. Алексиса Бека-Бека — хорошего парня и великолепного футболиста. Он мне очень нравится.

— Вы известны как человек, который активно борется против расизма и других форм дискриминации. На днях вы наверняка видели, что только иностранные игроки «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Российские же футболисты не делают этого никогда, говоря, что коленопреклонение противоречит нашей культуре. Как вы к этому относитесь?

— Что противоречит их культуре?

— Вставать на колени.

— Это не является частью ничьей культуры. На коленях стояли только африканские рабы на протяжении более чем четырех столетий. И в этом не было ничего позитивного. К сожалению, это происходило и, увы, до сих пор не закончилось, потому что сейчас приходится бороться с другими формами расизма.

Я не против тех, кто не встает на колено. Я не за тех, кто делает это. Я только за то, чтобы мы все были толерантны к культуре и жизненным идеям друг друга. Чтобы у всех было взаимное уважение.

— Вы были участником известного случая, когда был прерван матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» (румынский резервный судья произнес в адрес игрока слово «черный», что вызвало возмущение Демба Ба. Матч был доигран в другой день. — Прим. И.Р.). Читал, вы с этим арбитром позже говорили?

— Да, несколько минут. Он согласился с тем, что сделал что-то совершенно глупое, и извинился. Дальше дело было уже за УЕФА, и я не следил за тем, что происходило впоследствии.

— Вы выросли во Франции, но провели в этой стране только один сезон на профессиональном уровне. Почему?

— Да, я там рос, но меня никогда не приглашали ни в какие академии. Я пошел в клуб четвертого дивизиона, который нельзя считать полностью профессиональным. Так и не играл там на высоком уровне — наверное, люди считали, что я недостаточно хорош. Но пошел другим путем, и он сработал очень хорошо.

— Вы выступали во многих странах — Бельгии, Германии, Англии, Турции, Китае, Швейцарии. Какая из них подходила вам больше всего?

— Англия.

— Где будете жить?

— Сейчас я с семьей в Париже. Но пока не знаю. Не могу сказать, что где-то осел раз и навсегда.

— Почему вы посреди сезона, будучи игроком «Лугано», решили завершить карьеру?

— В клуб пришла новая группа владельцев и представила план, в который я не входил. Меня приглашали предыдущие владельцы. Поэтому я закончил выступления там, а еще две недели мне потребовалось для того, чтобы принять решение завершить футбольную карьеру вообще. Еще через месяц я объявил об этом публично.

— Каковы ваши амбиции в послеигровой жизни?

— Пока взял время на отдых — и физический, и моральный. Буду как можно больше времени проводить с семьей, а также путешествовать. Хотя футбол все равно в моей голове, никуда его ни оттуда, ни из моей жизни не денешь. Хочу узнавать новые вещи у разных людей и в разных странах.