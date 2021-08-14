Почему Рангник в «Локо» вызывает недоверие?
Летом «Локомотив» официально объявил о сотрудничестве с топовым немецким функционером Ральфом Рангником. Статусный специалист с крутым бэкграундом в Европе. Наверное, человек такого уровня еще никогда не работал в русском футболе. Почему у меня есть сомнения в том, что у Ральфа получится в «Локо»? Объясню по пунктам.
Должность
6 июля Suddeutsche Zeitung опубликовало интервью с Рангником. Ральф рассказал, что открыл свое консалтинговое агентство. «Локомотив» — первый клиент. В тот же день на сайте клуба появилась новость, что немец назначен руководителем по спорту и развитию — контракт на три года. На сайте написали:
«Он будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва».
Сложно представить менее конкретную формулировку.
«Локомотиву» потребовалось больше двух недель, чтобы подробнее сформулировать функционал Рангника. 23 июля на сайте клуба написали, что перед Ральфом и его командой стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба:
— достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;
— достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;
— внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;
— обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путем внедрения критически важных компетенций в системах клуба;
— популяризация российского футбола в мире и содействие его развитию.
Прочитав, вы поняли, что именно должен делать Рангник? Я нет. Чистый популизм. Последний пункт про «популяризацию российского футбола в мире» — это вообще что? Благотворительность на деньги РЖД?
Недавно на сайте «Локо» обновили страничку с руководством. После декабрьской смены боссов в клубе там значились двое: гендир Леонченко и его советник Коротков. Второй с этой странички пропал (переместился во вкладку «Тренерский штаб» в статусе начальника команды), а добавился председатель совдира Плутник.
Ни в одной вкладке сайта так и не появился Рангник. Обычно при таких назначениях людей фоткают в символике клуба на стадионе. Ральф же после назначения только сгонял на несколько гостевых матчей. Есть ощущение, что он сам не хочет ассоциироваться с брендом.
Так кто все-таки Рангник? Штатный работник клуба или просто консультант?
Молчание
Рангник не дал ни одного интервью или комментария после назначения. Возможно, он еще не в контексте и ему нужно больше времени. Но еще в июле в интервью Suddeutsche Zeitung Ральф заявлял: «Локомотив» обратился ко мне четыре месяца назад, чтобы я проанализировал спортивную составляющую. Я это сделал, и на эту тему была презентация в Москве".
Получается, должен быть в теме. Тогда почему молчит? Только два варианта: он боится вопросов, так как у него нет ответов, или понимает, что его слова разойдутся с делами.
Цорн
В команду Рангника вошел Томас Цорн. Он стал техническим директором. Я не понимаю, как серьезный футбольный человек может взять в ближайшее окружение Цорна.
Томас недавно работал в «Спартаке», там было несколько удачных покупок и продаж. Но там были и неприятные имиджевые истории: покупка Понсе у «Ромы» (через трансфер Романьоли), подписания Баду и Акмурзина в «двойку», разговоры о том, что молодые футболисты из академии подписывают контракты с агентской фирмой, которой раньше управлял Цорн. Ко всему этому родственные связи Томаса с президентом РПЛ Прядкиным и его связь с конкретными агентами — в частности, Олегом Артемовым.
Либо Рангник всего этого не знает, а значит, он вообще не в теме, либо Ральфа все это устраивает. Оба варианта вызывают вопросы.
Стратегия
Мы уже публиковали отрывки новой стратегии «Локомотива», которую показывали на совете директоров. Про реализацию новой стратегии писали и на сайте «Локомотива». Один из ее пунктов — победа в Лиге чемпионов. Если Рангник одобрил этот пункт, то как вообще можно верить в его профессионализм?
Вокруг Рангника много вопросов: какая у него должность, чем конкретно он занимается, как формировал свою команду? Если человек знает ответы и ему нечего скрывать, то почему он уже несколько месяцев не может ответить (и даже не позволяет задать себе эти вопросы)?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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