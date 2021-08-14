Почему Рангник в «Локо» вызывает недоверие?

Четыре пункта, которые заставляют сомневаться в немце .

Летом «Локомотив» официально объявил о сотрудничестве с топовым немецким функционером Ральфом Рангником. Статусный специалист с крутым бэкграундом в Европе. Наверное, человек такого уровня еще никогда не работал в русском футболе. Почему у меня есть сомнения в том, что у Ральфа получится в «Локо»? Объясню по пунктам.

Должность

6 июля Suddeutsche Zeitung опубликовало интервью с Рангником. Ральф рассказал, что открыл свое консалтинговое агентство. «Локомотив» — первый клиент. В тот же день на сайте клуба появилась новость, что немец назначен руководителем по спорту и развитию — контракт на три года. На сайте написали:

«Он будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва».

Сложно представить менее конкретную формулировку.

«Локомотиву» потребовалось больше двух недель, чтобы подробнее сформулировать функционал Рангника. 23 июля на сайте клуба написали, что перед Ральфом и его командой стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба:

— достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

— достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;

— внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;

— обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путем внедрения критически важных компетенций в системах клуба;

— популяризация российского футбола в мире и содействие его развитию.

Ральф Рангник. Фото Getty Images

Прочитав, вы поняли, что именно должен делать Рангник? Я нет. Чистый популизм. Последний пункт про «популяризацию российского футбола в мире» — это вообще что? Благотворительность на деньги РЖД?

Недавно на сайте «Локо» обновили страничку с руководством. После декабрьской смены боссов в клубе там значились двое: гендир Леонченко и его советник Коротков. Второй с этой странички пропал (переместился во вкладку «Тренерский штаб» в статусе начальника команды), а добавился председатель совдира Плутник.

Ни в одной вкладке сайта так и не появился Рангник. Обычно при таких назначениях людей фоткают в символике клуба на стадионе. Ральф же после назначения только сгонял на несколько гостевых матчей. Есть ощущение, что он сам не хочет ассоциироваться с брендом.

Так кто все-таки Рангник? Штатный работник клуба или просто консультант?

Молчание

Рангник не дал ни одного интервью или комментария после назначения. Возможно, он еще не в контексте и ему нужно больше времени. Но еще в июле в интервью Suddeutsche Zeitung Ральф заявлял: «Локомотив» обратился ко мне четыре месяца назад, чтобы я проанализировал спортивную составляющую. Я это сделал, и на эту тему была презентация в Москве".

Получается, должен быть в теме. Тогда почему молчит? Только два варианта: он боится вопросов, так как у него нет ответов, или понимает, что его слова разойдутся с делами.

Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Цорн

В команду Рангника вошел Томас Цорн. Он стал техническим директором. Я не понимаю, как серьезный футбольный человек может взять в ближайшее окружение Цорна.

Томас недавно работал в «Спартаке», там было несколько удачных покупок и продаж. Но там были и неприятные имиджевые истории: покупка Понсе у «Ромы» (через трансфер Романьоли), подписания Баду и Акмурзина в «двойку», разговоры о том, что молодые футболисты из академии подписывают контракты с агентской фирмой, которой раньше управлял Цорн. Ко всему этому родственные связи Томаса с президентом РПЛ Прядкиным и его связь с конкретными агентами — в частности, Олегом Артемовым.

Либо Рангник всего этого не знает, а значит, он вообще не в теме, либо Ральфа все это устраивает. Оба варианта вызывают вопросы.

Ральф Рангник. Фото Global Look Press

Стратегия

Мы уже публиковали отрывки новой стратегии «Локомотива», которую показывали на совете директоров. Про реализацию новой стратегии писали и на сайте «Локомотива». Один из ее пунктов — победа в Лиге чемпионов. Если Рангник одобрил этот пункт, то как вообще можно верить в его профессионализм?

Вокруг Рангника много вопросов: какая у него должность, чем конкретно он занимается, как формировал свою команду? Если человек знает ответы и ему нечего скрывать, то почему он уже несколько месяцев не может ответить (и даже не позволяет задать себе эти вопросы)?