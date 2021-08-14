Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Почему Рангник в «Локо» вызывает недоверие?

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Ральф Рангник. Фото Getty Images Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ральф Рангник. Фото Global Look Press Ральф Рангник. Фото Getty Images
Ральф Рангник. Фото Getty Images
Теги:
Четыре пункта, которые заставляют сомневаться в немце.

Летом «Локомотив» официально объявил о сотрудничестве с топовым немецким функционером Ральфом Рангником. Статусный специалист с крутым бэкграундом в Европе. Наверное, человек такого уровня еще никогда не работал в русском футболе. Почему у меня есть сомнения в том, что у Ральфа получится в «Локо»? Объясню по пунктам.

Марко Николич.«Локомотив»: много начальников, мало футболистов

Должность

6 июля Suddeutsche Zeitung опубликовало интервью с Рангником. Ральф рассказал, что открыл свое консалтинговое агентство. «Локомотив» — первый клиент. В тот же день на сайте клуба появилась новость, что немец назначен руководителем по спорту и развитию — контракт на три года. На сайте написали:

«Он будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва».

Сложно представить менее конкретную формулировку.

«Локомотиву» потребовалось больше двух недель, чтобы подробнее сформулировать функционал Рангника. 23 июля на сайте клуба написали, что перед Ральфом и его командой стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба:

— достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

— достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;

— внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;

— обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путем внедрения критически важных компетенций в системах клуба;

— популяризация российского футбола в мире и содействие его развитию.

Ральф Рангник. Фото Getty Images
Ральф Рангник. Фото Getty Images

Прочитав, вы поняли, что именно должен делать Рангник? Я нет. Чистый популизм. Последний пункт про «популяризацию российского футбола в мире» — это вообще что? Благотворительность на деньги РЖД?

Недавно на сайте «Локо» обновили страничку с руководством. После декабрьской смены боссов в клубе там значились двое: гендир Леонченко и его советник Коротков. Второй с этой странички пропал (переместился во вкладку «Тренерский штаб» в статусе начальника команды), а добавился председатель совдира Плутник.

Ни в одной вкладке сайта так и не появился Рангник. Обычно при таких назначениях людей фоткают в символике клуба на стадионе. Ральф же после назначения только сгонял на несколько гостевых матчей. Есть ощущение, что он сам не хочет ассоциироваться с брендом.

Так кто все-таки Рангник? Штатный работник клуба или просто консультант?

Ральф Рангник, Александр Плутник, Томас Цорн (слева направо в&nbsp;верхнем ряду) и&nbsp;Владимир Леонченко (в&nbsp;центре).Боссы «Локо» продолжают молчать. Они боятся брать на себя ответственность?

Молчание

Рангник не дал ни одного интервью или комментария после назначения. Возможно, он еще не в контексте и ему нужно больше времени. Но еще в июле в интервью Suddeutsche Zeitung Ральф заявлял: «Локомотив» обратился ко мне четыре месяца назад, чтобы я проанализировал спортивную составляющую. Я это сделал, и на эту тему была презентация в Москве".

Получается, должен быть в теме. Тогда почему молчит? Только два варианта: он боится вопросов, так как у него нет ответов, или понимает, что его слова разойдутся с делами.

Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн&nbsp;&mdash; о&nbsp;серебре &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;работе Тедеско.«Доменико заложил хорошую базу для чемпионства». Цорн — о серебре «Спартака», работе Тедеско и своем будущем

Цорн

В команду Рангника вошел Томас Цорн. Он стал техническим директором. Я не понимаю, как серьезный футбольный человек может взять в ближайшее окружение Цорна.

Томас недавно работал в «Спартаке», там было несколько удачных покупок и продаж. Но там были и неприятные имиджевые истории: покупка Понсе у «Ромы» (через трансфер Романьоли), подписания Баду и Акмурзина в «двойку», разговоры о том, что молодые футболисты из академии подписывают контракты с агентской фирмой, которой раньше управлял Цорн. Ко всему этому родственные связи Томаса с президентом РПЛ Прядкиным и его связь с конкретными агентами — в частности, Олегом Артемовым.

Либо Рангник всего этого не знает, а значит, он вообще не в теме, либо Ральфа все это устраивает. Оба варианта вызывают вопросы.

Ральф Рангник. Фото Global Look Press
Ральф Рангник. Фото Global Look Press
&laquo;Локомотив&raquo;: цели, стратегия и&nbsp;структура плана Владимира Леонченко.Гендиректор «Локомотива» написал стратегию развития. Цель — победа в Лиге чемпионов

Стратегия

Мы уже публиковали отрывки новой стратегии «Локомотива», которую показывали на совете директоров. Про реализацию новой стратегии писали и на сайте «Локомотива». Один из ее пунктов — победа в Лиге чемпионов. Если Рангник одобрил этот пункт, то как вообще можно верить в его профессионализм?

Вокруг Рангника много вопросов: какая у него должность, чем конкретно он занимается, как формировал свою команду? Если человек знает ответы и ему нечего скрывать, то почему он уже несколько месяцев не может ответить (и даже не позволяет задать себе эти вопросы)?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Что обезьяна знает о патриотизме?» Почему нападки на Беленюка на Украине — это позор
Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатил за Клаудиньо
Синхронистка Субботина показала откровенное фото с открытым вырезом под грудью
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
5
Офсайд