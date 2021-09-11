Футбол
Англия
Новости Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Статьи   //    Футбол   //    Англия

Грандиозное возвращение Роналду в «МЮ». У португальца победный дубль в первой же игре

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 19:40
11 сентября. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1. Криштиану Роналду. Фото AFP
11 сентября. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1. Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:
«Красные дьяволы» разгромили «Ньюкасл» (4:1) и взлетели на первое место в АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 45+2 (1:0). Манкильо, 56 (1:1). Криштиану Роналду, 62 (2:1). Бруну Фернандеш, 80 (3:1). Лингард, 90+2 (4:1).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Матич, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 85), Криштиану Роналду, Санчо (Лингард, 66), Гринвуд (Марсьяль, 85).
«Ньюкасл»: Вудмен, Кларк (Льюис, 84), Ритчи, Манкильо (Мерфи, 77), Ласкеллес, Хэйден, Альмирон, Уиллок (Хендрик, 86), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Предупреждение: Погба, 60.
Судья: Тэйлор (Англия).
11 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Наступил день, которого все так долго ждали. 11 сентября Криштиану Роналду во второй раз в карьере дебютировал за «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» собралось 75 тысяч человек. Пришли даже мама Криштиану и его футбольный папа сэр Алекс Фергюсон.

По-другому быть и не могло. Легендарный португалец появился на поле «Олд Траффорд» спустя 12 лет. Множество людей уже приобрели майки с 7-м номером и фамилией Роналду на спине.

Стадион &laquo;Олд Трэффолд&raquo;.АПЛ, четвертый тур: расписание и результаты матчей

«Я сюда не прохлаждаться приехал. В прошлом было прекрасно выигрывать здесь трофеи. Я играл в этой футболке много лет назад, но я здесь, чтобы выигрывать снова», — сказал Роналду клубному телевидению «Манчестер Юнайтед» перед игрой.

Абсолютно никого не интересовал соперник «Манчестер Юнайтед». А оппонентом был «Ньюкасл», начавший сезон с двух поражений и одной ничьей. Оле-Гуннар Сульшер не разочаровал болельщиков и выпустил Криштиану с первых минут игры. Роналду занял позицию центрфорварда.

Он с самого начала матча показал свою нацеленность на ворота. Не забыл португалец и о своих финтах, которыми он радовал фанатов еще в прошлый заход в «МЮ». Футболисты искали Роналду едва ли не каждой передачей на чужой половине поля.

Зрители бурно реагировали на любое движение португальского нападающего, от неточного удара до передачи пяткой. Криштиану старался бить по воротам из любых позиций, часто не слишком удобных. К концу тайма активная игра «Манчестер Юнайтед» наконец-то принесла свои плоды. Главный герой начала сезона Мэйсон Гринвуд получил мяч на своем правом фланге и сместился в центр. Рикошет после его удара подарил всем нам главное событие недели: Роналду оказался первым на отскоке и забил гол в первой же игре. 75 тысяч человек прокричали вместе с португальцем знаменитое «Сиииии».

Если кто-то забыл, то Роналду уже 36 лет. Точнее говоря, 36 лет и 218 дней. Только Райан Гиггз и Пол Скоулз забивали за «Манчестер Юнайтед», когда были старше. Гиггз забил КПР в 2013 году в возрасте 39 лет и 86 дней, Криштиану еще есть к чему стремиться.

В начале второго тайма в составе «Ньюкасла» внезапно нашелся свой Криштиану Роналду. Им стал Мигель Альмирон. На 56-й минуте встречи полузащитник «сорок» накрутил оборону «красных дьяволов» и создал гол практически из ничего. Пробежав с мячом примерно 40 метров, парагваец отдал мяч Алену Сен-Максимену, а тот вывел один на один с вратарем Хави Манкильо. Давид Де Хеа ничего не смог поделать с ударом соотечественника.

Альмирон, конечно же, молодец, но это не его день. Главный герой снова вышел на сцену спустя шесть минут. Один из лучших игроков «МЮ» прошлого сезона Люк Шоу в быстрой атаке отдал мяч на ход разогнавшемуся Роналду, а тот пробил между ног Фредди Вудману.

Кстати говоря, один Роналду уже забил больше, чем «Арсенал» за четыре игры.

Болельщики «МЮ» знали, какое внимание было приковано к этой игре, и пели в адрес гостевого сектора: «Вы пришли, только чтобы посмотреть на Роналду». Но не за тем же ли пришли они сами?

Забил сегодня в «Манчестер Юнайтед» и другой португалец. Бруну Фернандеш после передачи Поля Погба что есть мочи засадил в левую «девятку». 4-й гол в АПЛ для Бруну.

Получив преимущество в два мяча, манкунианцы немного сбавили обороты. Если бы не амбиции запасных «МЮ», игра бы завершилась точно с таким же счетом. Не согласен был Джесси Лингард. Он реанимировал свою карьеру арендой в «Вест Хэме», но на полноценный переход не согласился. Именно Лингард установил окончательный счет, точно пробив из пределов штрафной. Еще один голевой пас у Погба — их у француза уже семь за четыре матча.

«Манчестер Юнайтед» воспользовался осечкой «Тоттенхэма» — 0:3 от «Кристал Пэлас» — и с 10 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Леонид Александров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

РПЛ, седьмой тур: расписание и результаты всех матчей
Управляющую сувенирным магазином нашли убитой в кустах в Петербурге
Сосед рассказал об умерших после отравления арбузом бабушке и внучке
Умер звезда «Глухаря» и «Следа» Владимир Яковлев
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
4
Офсайд