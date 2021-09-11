Грандиозное возвращение Роналду в «МЮ». У португальца победный дубль в первой же игре

«Красные дьяволы» разгромили «Ньюкасл» (4:1) и взлетели на первое место в АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 45+2 (1:0). Манкильо, 56 (1:1). Криштиану Роналду, 62 (2:1). Бруну Фернандеш, 80 (3:1). Лингард, 90+2 (4:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Матич, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 85), Криштиану Роналду, Санчо (Лингард, 66), Гринвуд (Марсьяль, 85).

«Ньюкасл»: Вудмен, Кларк (Льюис, 84), Ритчи, Манкильо (Мерфи, 77), Ласкеллес, Хэйден, Альмирон, Уиллок (Хендрик, 86), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждение: Погба, 60.

Судья: Тэйлор (Англия).

11 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Наступил день, которого все так долго ждали. 11 сентября Криштиану Роналду во второй раз в карьере дебютировал за «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» собралось 75 тысяч человек. Пришли даже мама Криштиану и его футбольный папа сэр Алекс Фергюсон.

Ronaldo scores, Sir Alex smiling. Things you love to see. ??? pic.twitter.com/3UjtI1waE3 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 11, 2021

По-другому быть и не могло. Легендарный португалец появился на поле «Олд Траффорд» спустя 12 лет. Множество людей уже приобрели майки с 7-м номером и фамилией Роналду на спине.

The fans outside the Old Trafford ??? pic.twitter.com/cGKDwGovC2 — TCR. (@TeamCRonaldo) September 11, 2021

Cristiano Ronaldo's No.7?? shirts have taken over Old Trafford ? pic.twitter.com/o2UmGONjPp — Goal (@goal) September 11, 2021

«Я сюда не прохлаждаться приехал. В прошлом было прекрасно выигрывать здесь трофеи. Я играл в этой футболке много лет назад, но я здесь, чтобы выигрывать снова», — сказал Роналду клубному телевидению «Манчестер Юнайтед» перед игрой.

Абсолютно никого не интересовал соперник «Манчестер Юнайтед». А оппонентом был «Ньюкасл», начавший сезон с двух поражений и одной ничьей. Оле-Гуннар Сульшер не разочаровал болельщиков и выпустил Криштиану с первых минут игры. Роналду занял позицию центрфорварда.

Он с самого начала матча показал свою нацеленность на ворота. Не забыл португалец и о своих финтах, которыми он радовал фанатов еще в прошлый заход в «МЮ». Футболисты искали Роналду едва ли не каждой передачей на чужой половине поля.

Зрители бурно реагировали на любое движение португальского нападающего, от неточного удара до передачи пяткой. Криштиану старался бить по воротам из любых позиций, часто не слишком удобных. К концу тайма активная игра «Манчестер Юнайтед» наконец-то принесла свои плоды. Главный герой начала сезона Мэйсон Гринвуд получил мяч на своем правом фланге и сместился в центр. Рикошет после его удара подарил всем нам главное событие недели: Роналду оказался первым на отскоке и забил гол в первой же игре. 75 тысяч человек прокричали вместе с португальцем знаменитое «Сиииии».

The first time Ronaldo has hit the SIIIIUUU celebration in a Man United shirt ? pic.twitter.com/5yCCga0TZH — ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2021

Live reaction for Cristiano Ronaldo"s Goal and first ever SIUUUU at Old Trafford. #mufc #MUNNEW pic.twitter.com/u6RZfH98Dq — Dominik (@xPelekick) September 11, 2021

Если кто-то забыл, то Роналду уже 36 лет. Точнее говоря, 36 лет и 218 дней. Только Райан Гиггз и Пол Скоулз забивали за «Манчестер Юнайтед», когда были старше. Гиггз забил КПР в 2013 году в возрасте 39 лет и 86 дней, Криштиану еще есть к чему стремиться.

36y 218d — Cristiano Ronaldo is the oldest player to score for Man Utd in the Premier League since Ryan Giggs in February 2013 (39y 86d v QPR), while only Giggs and Paul Scholes have ever scored for the Red Devils in the competition at an older age than Ronaldo. Longevity. pic.twitter.com/SqDG0qRriy — OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021

В начале второго тайма в составе «Ньюкасла» внезапно нашелся свой Криштиану Роналду. Им стал Мигель Альмирон. На 56-й минуте встречи полузащитник «сорок» накрутил оборону «красных дьяволов» и создал гол практически из ничего. Пробежав с мячом примерно 40 метров, парагваец отдал мяч Алену Сен-Максимену, а тот вывел один на один с вратарем Хави Манкильо. Давид Де Хеа ничего не смог поделать с ударом соотечественника.

Альмирон, конечно же, молодец, но это не его день. Главный герой снова вышел на сцену спустя шесть минут. Один из лучших игроков «МЮ» прошлого сезона Люк Шоу в быстрой атаке отдал мяч на ход разогнавшемуся Роналду, а тот пробил между ног Фредди Вудману.

CRISTIANO RONALDO AGAIN! WHAT A RETURN TO OLD TRAFFORD! pic.twitter.com/iSjtVEEyyx — ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2021

Кстати говоря, один Роналду уже забил больше, чем «Арсенал» за четыре игры.

Arsenal — 0 goals



Cristiano Ronaldo — 1 goal in 45 minutes. pic.twitter.com/Qu6B63FMum — FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 11, 2021

Болельщики «МЮ» знали, какое внимание было приковано к этой игре, и пели в адрес гостевого сектора: «Вы пришли, только чтобы посмотреть на Роналду». Но не за тем же ли пришли они сами?

United fans singing 'You've only come to see Ronaldo'. #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) September 11, 2021

Забил сегодня в «Манчестер Юнайтед» и другой португалец. Бруну Фернандеш после передачи Поля Погба что есть мочи засадил в левую «девятку». 4-й гол в АПЛ для Бруну.

Получив преимущество в два мяча, манкунианцы немного сбавили обороты. Если бы не амбиции запасных «МЮ», игра бы завершилась точно с таким же счетом. Не согласен был Джесси Лингард. Он реанимировал свою карьеру арендой в «Вест Хэме», но на полноценный переход не согласился. Именно Лингард установил окончательный счет, точно пробив из пределов штрафной. Еще один голевой пас у Погба — их у француза уже семь за четыре матча.

«Манчестер Юнайтед» воспользовался осечкой «Тоттенхэма» — 0:3 от «Кристал Пэлас» — и с 10 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ.

What a day ?

What a result ?

WHAT A TEAM ??#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021