Концовка матча в Лондоне получилась инфарктной.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (1:1)

Голы: Бенрама, 30 (1:0). Криштиану Роналду, 35 (1:1). Лингард, 89 (1:2).

Нереализованный пенальти: Нобл, 90+5 (вратарь)

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Цоуфал, Крессуэлл, Влашич (Ярмоленко, 68), Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Бенрама (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90+4).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Ван-Биссака, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).

Судья: Аткинсон (Англия).

19 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

«Манчестер Юнайтед» слабо стартовал в Лиге чемпионов, уступив на выезде «Янг Бойз». Подопечные Оле Гуннара Сульшера не нанесли ни одного удара по воротам соперника во втором тайме, а в первом, до удаления Аарона Ван-Биссаки, пробили всего дважды. Радует одно: Криштиану Роналду даже в таком матче смог отличиться.

Исправляться за неудачное начало еврокубковой кампании «красные дьяволы» приехали в Лондон к «Вест Хэму». «Молотобойцы» свой матч в Лиге Европы выиграли. Команда Дэвида Мойеса забила два безответных мяча загребскому «Динамо».

Летом состав «Вест Хэма» пополнили сразу два футболиста из РПЛ. Алекс Крал из «Спартака» пришел на правах аренды, а вот за Николу Влашича из ЦСКА заплатили целых 30 миллионов евро. Чех не выходил в первых двух матчах после паузы на игры сборных, чего нельзя сказать о хорвате. Влашич провел 30 минут во встрече с «Саутгемптоном» и 68 минут в матче с «Динамо». Против «Манчестер Юнайтед» полузащитник вышел с первых минут.

«МЮ» не удивил своим стартовым сочетанием. Разве что плохо выглядевший в предыдущих матчах Джейдон Санчо остался на скамейке. Но о 85-миллионном новичке не вспоминают после трансфера Криштиану Роналду. Португалец начал с трех мячей в двух играх, и от него снова ждали голов.

Игра началась с минуты молчания в честь скончавшегося сегодня знаменитого английского нападающего Джимми Гривза. Чемпион мира-1966 известен в первую очередь по выступлениям за «Челси» и «Тоттенхэм», но и в «Вест Хэме» он успел провести один сезон.

Уже на 5-й минуте игры случился еще один эпизод, который мог расстроить болельщиков. Защитник «Вест Хэма» Курт Зума в центре поля наступил на ногу Полю Погба. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» спустя пару минут вернулся на поле.

Первые полчаса матча прошли с преимуществом «красных дьяволов» по владению мячом, но моменты опаснее были у хозяев поля.

«МЮ» мог отличиться после углового, но удар Бруну Фернандеша пришелся в штангу. Зато в ответной атаке счет был открыт. Рафаэль Варан вроде бы накрыл дальнюю попытку Саида Бенрахмы, но мяч рикошетом влетел в ворота Давида Де Хеа.

«Молотобойцы» радовались недолго. Роналду не мог остаться без гола. Португалец откликнулся на навес Бруну и пробил в одно касание. Лукаш Фабьянски отбил мяч, но прямо на ногу Криштиану, по пустым тот не промазал.

До перерыва шанс отличиться был и у Влашича, но хорват не попал в створ из убойной позиции.

Вторая половина встречи началась с очередного момента у Криштиану. Фабьянски не дал 36-летнему нападающему оформить дубль. Гости всерьез взялись за осаду ворот «Вест Хэма». Давление «МЮ» не приносило плодов, и Роналду решил пойти на хитрость. На 77-й минуте игры португальский форвард вбежал в штрафную и воткнулся в защитника Владимира Цоуфала. Судья Мартин Аткинсон решил, что Роналду начал заваливаться до контакта, но и желтой карточкой нападающего не наградил.

Победу гостям в итоге принес другой игрок. Вышедший на замену Джесси Лингард с угла штрафной отправил мяч в правую «девятку» ворот «Вест Хэма». Именно в составе «молотобойцев» он реанимировал свою карьеру в прошлом сезоне, поэтому из уважения к клубу праздновать гол он не стал. Лингард отмазался за чудовищную ошибку в матче с «Янг Бойз», когда именно после его ужасного паса назад швейцарцы забили победный гол.

Роналду вновь попробовал заработать пенальти, но не вышло — Аткинсон решил, что он начал заваливаться еще до контакта с Зума. Зато на 90+2-й минуте 11-метровый назначили в ворота «Манчестер Юнайтед». Андрей Ярмоленко навешивал в штрафную площадь, и мяч угодил в руку Люку Шоу. После просмотра повтора Аткинсон указал на «точку». Специально под пенальти вышел многолетний капитан «молотков» Марк Нобл. Но Де Хеа не был готов делиться очками с «Вест Хэмом». Вратарь потащил удар и добыл для «МЮ» столь важную победу.

Mistakes happen but it's all about how you respond.



We're always behind you, @JesseLingard ??#MUFC pic.twitter.com/wT3d1ocu2s — Manchester United (@ManUtd) September 19, 2021

Интересно, что до этого испанец пропустил 40 (!) пенальти подряд, включая послематчевые серии. Последний раз Де Хеа спасал 23 апреля 2016 года и вот спустя пять с половиной лет снова сумел выручить команду.

Именно герои матча давали интервью после игры. «Я счастлив, что смог принести победу своей команде. Благодарен «Вест Хэму» за время, проведенное у них, но я воспитанник «МЮ» и сейчас выступаю за них. Рад был забить», — сказал Лингард.

«Не спускал глаз с мяча и сконцентрировался на ударе. Были последние секунды матча, в итоге у нас важные три очка», — прокомментировал свой сейв Де Хеа.