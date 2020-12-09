Расистский скандал в Париже. «Истанбул» ушел с поля во время матча Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Резервный арбитр из Румынии назвал игрока стамбульцев «черным парнем», из-за чего возник грандиозный конфликт.

Матч «ПСЖ» — «Истанбул» был прерван в начале первого тайма из-за расистского поведения четвертого арбитра встречи. Игроки турецкой команды покинули поле в знак протеста.

Участниками инцидента стали четвертый арбитр встречи, румын Себастьян Колцеску, форвард стамбульцев Демба Ба и один из тренеров турецкой команды Пьер Вебо. По одной из версий, Колцеску назвал Вебо «черным», после чего к рефери подбежал форвард «Истанбула» Демба Ба и бурно выразил недовольство. По другой, Колцеску оскорбил Ба, назвав его «черным парнем». Ба возмутился, как и Вебо. В итоге главный судья Овидиу Хацган предъявил тренеру красную карточку за споры.

«Истанбул» в полном составе отправился в раздевалку. Вскоре в том же направлении проследовали и игроки парижского клуба. Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры долго ни к чему не приводили.

Сразу же в Twitter «Истанбула» появилась запись: «Нет расизму».

Вскоре появилась расшифровка переговоров бригады арбитров. «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Колцеску главному арбитру.

Расшифровали и ответный посыл Ба. Если коротко, то он говорил следующее: «Ведь ты не говоришь «этот белый парень», ты говоришь просто «этот парень»!»

Demba Ba: «When you talk about a white man, you say this man, not this white man. So why do you have to say this black guy when you're talking about a black guy?»#Notoracism #Ba?ak?ehir #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/RLDo3YhFYu — emir (@_emirjdb) December 8, 2020

Твиты в поддержку «Истанбула» опубликовали другие стамбульские клубы — «Бешикташ» и «Галатасарай».

Третий стамбульский суперклуб — «Фенербахче» — поддержал лично Вебо, ранее выступавшего за желто-синих.

We strongly support and stand with Pierre Webo#NoToRacism ??? pic.twitter.com/8CckHVr6mX — Fenerbah?e English (@Fenerbahce_EN) December 8, 2020

Ориентировочно встреча должна была возобновиться в полночь по московскому времени, но на момент публикации материала этого не произошло. Также сообщалось, что игра продолжится без Колцеску, его должны заменить.