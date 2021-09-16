Бывший форвард «Челси» Ба приехал в Москву учиться у Рангника

Известный сенегальский форвард Демба Ба сейчас находится в Москве в гостях у Ральфа Рангника. Две недели назад (официально — 13 сентября. — прим. «СЭ») 36-летний Ба завершил карьеру игрока в швейцарском «Лугано» и планирует в будущем работать спортивным директором.

Бывший футболист «Челси», «Вест Хэма» и «Ньюкасла», признававшийся лучшим игроком АПЛ в декабре 2011 года и знающий шесть языков, на протяжении четырех лет выступал у Рангника в «Хоффенхайме» и сохранил с ним дружеские отношения. Он будет учиться будущей профессии в его компании.

Напомним, 63-летний Рангник занимает пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива».